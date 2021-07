Ribnitz-Damgarten

Im Frühjahr 1945 passieren zahlreiche Flüchtlingstrecks Ribnitz. Für die meisten von ihnen ist die Stadt nur eine von zahlreichen Zwischenstationen. Nicht mehr als eine kurze Episode auf dem Weg in die Ungewissheit. Doch zunehmend bevölkern Pferde- und Ochsengespanne die Ribnitzer Straßen.

Unter der Vielzahl jener Flüchtlinge ist ein Treck aus dem pommerschen Gut Lindenberg im Kreis Saatzig. Die Verantwortung für den Treck hat der Wirtschafter des Gutes Emil Giese übernommen. Er geleitet 31 Personen, sechs Männer, fünfzehn Frauen und zehn Kinder, in die Fremde. Fünf Ochsen ziehen die drei Karren, auf denen sich die letzten Habseligkeiten jener Menschen stapeln.

Ochsen sorgen für Nervosität

Und jene Ochsen sollen für gehörige Nervosität beim Ribnitzer Tierarzt Greiner sorgen. Denn eine Untersuchung bestätigt den Verdacht, dass die Tiere an der Maul- und Klauenseuche erkrankt sind. Eine ansteckende Viruserkrankung, die vor allem bei Rindern und Schweinen die Schleimhäute und die Klauen befällt. Nun ist schnelles Handeln oberstes Gebot. Der Treck war zunächst im Dorf Körkwitz einquartiert und hatte sich gerade auf den Weg in Richtung Rostock gemacht. Auf Höhe der Bachmannwerke werden die Gespanne gestoppt. Die Weiterfahrt wird untersagt. Sie müssen zurück in ihre Quartiere nach Körkwitz.

Die Erkrankung der Tiere hat auch weitreichende Folgen für die drei Körkwitzer, bei denen die Gespanne seit dem 17. März untergebracht waren. Die Ochsen standen in den Ställen von Otto Lüthgerding, Karl Bruhn und Friedrich Fretwurst. Nicht allein, sondern immer zusammen mit den Kühen der Körkwitzer. Umgehend wird der Körkwitzer Ortsbauernführer Karl Düwel über den Seuchenausbruch informiert und ihm die Verantwortung für die nun anlaufenden Schutzmaßnahmen übertragen.

Nutzvieh darf Gehöfte nicht verlassen

An den drei Dorfzufahrten werden Warnschilder aufgestellt: „Maul- und Klauenseuche. Sperrgebiet. Durchtreiben von Klauenvieh verboten“. Die drei verdächtigen Gehöfte müssen ebenfalls gekennzeichnet werden. Das Betreten der Gehöfte durch Fremde ist strengstens verboten, während im Gegenzug die Bewohner ihre Grundstücke nicht verlassen dürfen. Vor ihren Stallungen haben die drei Körkwitzer Desinfektionsmatten auszulegen, wobei es sich um „flache Kiste(n) mit getränkten Sägespänen“ handelt. So lange die Quarantäne aufrechterhalten wird, darf das Schlachtvieh „nur mit kreistierärztlicher Genehmigung abgegeben werden“. Von dieser Regelung sind auch alle anderen Höfe des Dorfes betroffen. Nutzvieh darf die drei Gehöfte gar nicht verlassen.

Ein Werbeprospekt für ein Desinfektionsmittel für Tierkrankheiten. Quelle: Jan Berg

Für die Milchabgabe gilt: „Die Milch für Dorf Körkwitz darf nur zur Molkerei gefahren werden, wenn alle Milchwagen bereits die Molkerei verlassen haben. Hierüber ist mit dem Molkereiverwalter zu verhandeln. Die Milch aus den drei verdächtigen Gehöften muss aufgekocht werden und kann nur im Dorf abgegeben werden.“ Die Ribnitzer Polizisten sind angehalten, die Vorschriften „streng (zu) überwachen“.

Staatlich verordnete Impfung

Abhilfe verschafft die großflächige, staatlich verordnete Impfung der Viehbestände. So sind die beiden Ribnitzer Tierärzte angehalten, schnellstmöglich mit dem Impfen der Tiere in Dorf und Hof Körkwitz, in Ribnitz, aber auch in den „Dörfer(n) der Umgegend“ zu beginnen.

Die Quarantänemaßnahmen sind letzten Endes erfolgreich. Es steckt sich nur noch eine weitere Kuh an. Alle erkrankten Tiere werden am 30. März abgeholt und nach Rostock gebracht. Unter polizeilicher Aufsicht werden die drei Höfe einer gründlichen „Schlussdesinfektion“ unterzogen. Um den 5. April 1945 wird das Körkwitzer Sperrgebiet aufgehoben.

Von Jan Berg