Körkwitz Hof

Noch immer muss Angelika Deliga herzhaft lachen, wenn sie an eine Begegnung mit dem Zoll denkt. Von dem bekam ihre Firma nämlich dieses Jahr Besuch. Die Zollbeamten meinten, dass die Halle, die in Körkwitz Hof direkt an der Bäderstraße steht, irgendwas mit Fischverarbeitung zu tun haben müsse. „Auf diese Idee kamen sie wohl, weil an der Außenwand des Gebäudes ein Bild mit maritimen Motiven zu sehen ist“, vermutet Angelika Deliga. Wie erstaunt waren dann die Zollbeamten, dass in der Halle kein Fisch verarbeitet wird, sondern Geschenke verpackt werden.

Vor zwölf Jahren hatten sich Angelika und Holger Deliga in Körkwitz Hof mit ihrem Großhandel für Seniorengeschenke angesiedelt. Ein Geschäftsmodell, das offenbar sehr gut funktioniert. „Unser kleines Familienunternehmen ist seit vielen Jahren spezialisiert auf kleine Geschenke und Aufmerksamkeiten für Senioreneinrichtungen, Häusliche Pflegedienste und Vereine. Diese Geschenke sind entsprechend des Anlasses schon fertig verpackt. Auch Kommunen und Firmen bestellen bei uns kleine Aufmerksamkeiten, zum Beispiel für ihre Seniorenweihnachtsfeiern“, erläutert Angelika Deliga.

Geschäftsbeziehungen nach Österreich, Italien und Luxemburg

14 Festangestellte sind mittlerweile in der Firma beschäftigt. Zu Stoßzeiten wie Weihnachten oder Ostern kommen noch um die 30 bis 40 Saisonkräfte hinzu. Die meisten von ihnen sind zwischen 60 und 70 Jahre alt. „Ohne die Saisonkräfte könnten wir das alles nicht wuppen. Einige von ihnen halten uns bereits seit zehn Jahren die Treue. Dafür sind wir sehr dankbar“, erzählt Angelika Deliga. Auch einer ihrer Söhne arbeitet in der Firma mit, er ist hier Versandleiter. Eine ihrer Töchter ist im Büro tätig.

Die in Körkwitz Hof entsprechend des Anlasses fertig verpackten Geschenke werden nicht nur zu den Abnehmern in Deutschland geschickt. Sie gehen auch auf die Reise nach Österreich, Italien und Luxemburg. Angelika Deliga: „Wenn ich zu Weihnachten zu Hause am Tisch sitze und daran denke, dass viele Tausend ältere Menschen die kleinen Geschenke auspacken, dann ist das schon ein tolles Gefühl.“

Mit den Folgen der Corona-Krise haben es auch Angelika und Holger Deliga zu tun bekommen, denn schließlich ist ihre Firma auf Lieferungen aus Asien angewiesen. Zum Teil seien Lieferketten unterbrochen worden, zum Teil seien Container teurer geworden und hätten Speditionen die Preise erhöht. „Das hat auch für uns die Arbeit nicht leichter gemacht.“ Sehr froh sei man gewesen, dass trotz Corona alle bestellten Osterartikel rechtzeitig eingetroffen seien, „so dass wir alle Wünsche unserer Kunden zu Ostern erfüllen konnten“, berichtet Angelika Deliga.

Umstellung auf Dreischichtsystem in Corona-Zeiten

Auch Kurzarbeit war coronabedingt ein Thema für die Firma. Doch bereits vor einigen Monaten konnten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Um die Arbeitsprozesse zu entzerren, habe man auf ein Dreischichtsystem umgestellt. „Da die meisten unserer festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Saisonkräfte schon etwas älter sind, tragen wir in Corona-Zeiten für ihre Gesundheit eine besondere Verantwortung“, sagt die Geschäftsfrau. Insgesamt sei man bisher gut durch die Corona-Krise gekommen.

Um zu wissen, wo die Trends hingehen, besuchen die Deligas im Jahr zwei bis drei Messen. Ab und an lassen sie sich auch auf Altenpflegemessen mit einem Stand sehen. „Da gelten wir allerdings mit unseren Angeboten eher als Exoten“, erzählt Holger Deliga. Zum Teil lassen er und seine Frau nach eigenen Vorgaben produzieren. „In bestimmten zeitlichen Abständen setzen wir uns im Team zusammen und sprechen darüber, welche Artikel gut laufen, welche nicht. Diskutiert wird auch, wie sich die Verpackung optimieren lässt. Die muss so einfach wie möglich sein, denn ein sehr großer Teil unserer Zielgruppe sind Menschen im Alter von 80 plus. Auch auf Schriftgrößen achten wir“, erläutert Angelika Deliga abschließend.

Von Edwin Sternkiker