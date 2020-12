Ribnitz-Damgarten/Körkwitz

Für die Fluss-Seeschwalben, die auf der kleinen Insel im Bernsteinsee brüten, war es ein gutes Jahr. Die beiden Hobbyornithologen Klaus Ellmer und Peter Heitmann konnten 15 Brutpaare registrieren. „Auch die Lachmöwen nehmen diesen Platz immer besser an. Wir konnten in diesem Jahr immerhin 501 Lachmöwennester zählen“, erläutert Klaus Ellmer. Und Peter Heitmann ergänzt: „Damit ist auf der Insel mittlerweile die größte Lachmöwenkolonie im Landkreis Vorpommern-Rügen beheimatet.“

Möwen fungieren als „Insel-Security“

Die Lachmöwen würden eine ganz wichtige Aufgabe auf der kleinen Insel erfüllen, erläutern die beiden Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe Ribnitz-Damgarten. Wenn sich Rohrweihe, Krähen oder andere Feinde über ihre Nester hermachen wollen, schlagen sie nämlich lautstark Alarm und vertreiben sie. Damit schützen sie nicht nur ihre eigenen Gelege, sondern auch die der Fluss-Seeschwalben. „Ein schönes Beispiel dafür, wie in der Natur eins ins andere greift und alles miteinander zusammenhängt“, so Heitmann.

Manche Fressfeinde der Vögel kommen aber auch auf vier Pfoten. Dazu gehören Mink und Waschbär. Man müsse große Anstrengungen unternehmen, um sie von der Insel fernzuhalten, erläutert Ellmer.

Auch in diesem Jahr waren Freiwillige auf der Insel im Bernsteinsee im Einsatz, um sie für die kommende Brutsaison freizuschneiden. Quelle: privat

Damit die Fluss-Seeschwalben auf der Insel brüten können, darf das Gras nicht höher als zehn Zentimeter hoch und das Gelände auch nicht verbuscht sein. Aus diesem Grunde wird die Insel im Bernsteinsee jedes Jahr für die kommende Brutsaison freigeschnitten. In diesem Jahr fand der Einsatz Mitte November statt, berichten die beiden Hobbyornithologen.

Insgesamt seien zehn Leute mit Astscheren, Harken und Freischneidern im Einsatz gewesen. Dabei wurden die freiwilligen Helfer vom Nabu vom Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung Ribnitz-Damgarten und den Jägern Jörg und Mike Erben unterstützt.

Auch Gänse und Enten nehmen die Brutmöglichkeiten auf der Insel gerne an. So sind neben den Graugänsen auch jedes Jahr eine Kanadagans und Nilgänse sowie als ganz große Besonderheit Schwarzkopfmöwen zu beobachten.

Die Schwarzkopfmöwe stellt eine absolute Seltenheit in unseren Breiten dar, sie brütet normalerweise nur in den Ländern rund um das Schwarze Meer. Dort ist sie sehr häufig anzutreffen. In Deutschland hingegen steht sie auf der Roten Liste, Kategorie R. Das bedeutet, dass sie extrem selten ist. Erstmals sichten konnten Ellmer und Heitmann ein Schwarzkopfmöwenpaar und deren Gelege mit drei Eiern 2016.

Die Graugänse fliegen bereits im März ein und halten das Gras auf der Insel kurz. Die Fluss-Seeschwalben hingegen beginnen mit dem Brutgeschäft erst dann, wenn die Graugänse bereits wieder abgezogen sind. Dass sich die Gänse als „Rasenmäher“ betätigten, kommt den möwenartig wirkenden Fluss-Seeschwalben sehr entgegen, denn sie brüten nur dort, wo sie auch freie Sicht haben.

Betreten der Insel ist nicht gestattet

Der Bernsteinsee nahe dem Ribnitz-Damgartener Ortsteil Körwkitz entstand, als zu Beginn dieses Jahrhunderts der Kiesabbau eingestellt wurde. Nachdem die Pumpen, mit deren Hilfe das Grundwasser abgesenkt worden war, abgeschaltet worden waren, füllte sich die bis zu 16 Meter tiefe Abbaugrube nach und nach mit Wasser.

In der östlichen Hälfte entstand dadurch die kleine Vogelinsel. Sie darf nicht betreten werden, und auch das Anlegen mit Booten und anderen Wasserfahrzeugen ist nicht gestattet. Bei der Durchsetzung dieser Verbote arbeite man sehr gut mit dem Eigentümer und den Mitarbeitern der benachbarten Wasserskianlage „Körks Arena“ zusammen, betonen Heitmann und Ellmer.

