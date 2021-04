Körkwitzer Weg in Ribnitz gesperrt: Das steckt dahinter

Ribnitz-Damgarten

Nun also doch: Nachdem es vor wenigen Wochen Verwirrung um eine vermeintliche Vollsperrung des Körkwitzer Weges in Ribnitz-Damgarten gab, wird die Straße nach Ostern wirklich voll gesperrt. Das bestätigte jetzt der Landkreis Vorpommern-Rügen auf Nachfrage. Von Dienstag, 6. April, bis Samstag, 10. April, ist dort für den Straßenverkehr kein Durchkommen. Die Umleitung ist über die Rostocker Straße und die Boddenstraße ausgeschildert.

Zur Erinnerung: Bereits am 12. März war der Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung die Mitteilung ins Haus geflattert, dass der Körkwitzer Weg bereits ab dem 15. März gesperrt sein würde. Weder Landkreis noch Straßenbauamt konnten dazu etwas mitteilen. Die Straße war schließlich nicht gesperrt, lediglich ein Fußweg war für Bauarbeiten nicht passierbar gewesen.

Bushaltestellen werden nicht bedient

Ab Dienstag nun die tatsächliche Vollsperrung. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) teilte dazu mit, dass auf den Linien 201, 202, 204, 205, 206, 212 und 214 die Haltestellen Berliner Straße, Boddentherme und Buxtehuder Straße nicht bedient werden können. Fahrgäste werden gebeten, die Haltestellen Boddencenter und Klüsenberg zu nutzen.

An dieser Stelle soll der Hausboot-Steg entstehen. Im Hintergrund die Bodden-Therme Quelle: Robert Niemeyer

Hinter der Vollsperrung steckt ein millionenschweres Projekt. In der Straße wird auf Höhe der Boddentherme nämlich ein Schmutzwasserkanal gelegt bzw. ein Schmutzwasseranschluss, wie es auf Nachfrage vom Landkreis heißt. Diese Arbeiten sind Teil der Erschließungsarbeiten für den neuen Hausbootsteg im Ribnitzer See hinter der Boddentherme.

Zehn Millionen Euro

15 schwimmende Ferienhäuser entstehen am Ufer des Sees. Rund zehn Millionen Euro investiert das Unternehmen Floating Houses aus Berlin, das bereits die Hausboote im Ribnitzer Hafen gebaut hat.

Lageplan der neuen Hausboot-Steganlage Quelle: OZ

Der Steg wird laut den Planungen auch einen öffentlichen Abschnitt mit Aussichtsplattform und Anlegesteg für Angler bekommen. Im hinteren Bereich werden die Hausboote angedockt. Und zwar sollen sechs Hausboote des Typs floating 44.3 und neun schwimmende Häuser des Typs floating 85.2 an den Steg angeschlossen werden. Die Variante 44.3 hat eine Wohnfläche von 44 Quadratmetern für vier bis sechs Personen plus Terrasse am Bug und auf dem Dach. Hausboot 85.2 hat eine Wohnfläche von 85 Quadratmetern mit Platz für bis zu sechs Personen und ebenfalls zwei Terrassen.

Die Hausboote werden auf dem Ribnitzer See vor dem Ribnitzer Hafen zusammengebaut und dann an den Steg gebracht. Schon bald wird es also auf dem Wasser regelmäßig Bewegung geben. Bis Ende 2022 sollen alle Hausboote fertiggestellt und am Steg montiert sein.

Von Robert Niemeyer