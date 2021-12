Kohlenmonoxid in Wohnung ausgetreten: Frau bewusstlos

Dudendorf

Zwei Mitarbeiter des Gutshofes in Dudendorf in der Gemeinde Dettmansdorf sind offenbar beinahe Opfer eine Kohlenmonoxidvergiftung geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht zu Mittwoch zwei bewusstlose Personen in einer Wohnung auf dem Gutshofgelände gemeldet. Die beiden Mitarbeiter des Gutes, eine 21-jähriger Frau und ein 25-jähriger Mann aus Rumänien, wurden ins Krankenhaus gebracht.

56-Jähriger entdeckt Bewohner

Beide waren bei Eintreffen von Rettungsdienst und Feuerwehr bereits aus der betroffenen Wohnung gerettet worden. Die Frau war bewusstlos. Der Mann war bei Bewusstsein und konnte gehen.

Ein Mitarbeiter hatte nach den beiden gesehen, weil sie nicht bei der Arbeit waren, und das Unglück so entdeckt. Der 56-Jährige trug die Frau nach in eine andere Wohnung, um erste Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Die Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die beiden aus dem Gefahrenbereich. Nach Angaben der Polizei ist der Zustand der beiden nicht mehr lebensbedrohlich.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Drei weitere Anwohner des Gebäudes wurden zwischenzeitlich evakuiert, bis das Gebäude wieder freigegeben wurde.

Holzkohleofen Ursache für Unglück?

Ursache für das Unglück ist offenbar ein Holzkohleofen in der Wohnung der beiden Geschädigten. Der Kohlenmonoxid-Melder der Feuerwehr hatte hier angeschlagen. Neben eine Kohlenmonoxidvergiftung kommt auch eine Rauchgasvergiftung infrage.

Laut Polizei muss nun ermittelt werden, wer den Ofen aufgebaut. Möglich sei, dass die Bewohner den Ofen unsachgemäß betrieben haben. Auch technische Mängel seien eine Möglichkeit. Am Mittwoch machte sich ein Sachverständiger ein genaues Bild von der Lage. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Im Einsatz waren ein Notarzt, zwei Rettungswagen sowie 21 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dettmannsdorf-Kölzow und Bad Sülze. Aus Barth wurde ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr mit vier Kameraden eingesetzt, um Messungen in der Wohnung durchzuführen.

