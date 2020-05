Kollision in Barth: Kind leicht verletzt

Barth/Ribnitz-Damgarten

Ein Transporter ist am Donnerstag in Barth mit einem Pkw zusammengestoßen. Dabei wurde ein 11-Jähriger im Pkw verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Der 68 Jahre alte Transporter-Fahrer kam aus der Langen Straße und wollte in Richtung Löbnitz in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden Skoda. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Elfjähriger vor Ort behandelt

Bei dem Zusammenstoß zog sich ein 11 Jahre alter Junge, Insasse im Pkw, leichte Verletzungen zu. Er wurde kurzzeitig vor Ort behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden, teilt die Polizei mit. Der Transporterfahrer sowie der 43 Jahre alte Skoda-Fahrer und ein weiteres Kind im Pkw blieben unverletzt. Den beim Unfall entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

Karambolage auf dem Parkplatz

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Hölzern-Kreuz-Weg. Laut Polizei touchierte ein 67-jähriger Skoda-Fahrer beim Ausparken einen danebenstehenden Mercedes. Aus dem wollte eine 68-Jährige gerade auf der Beifahrerseite aussteigen, als es zur Karambolage kam. Sie wurde scheinbar leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Zu spät reagiert

Zu spätes Bremsen führte am Donnerstag in Ribnitz-Damgarten zu einem Auffahrunfall in der Langen Straße. Hier wollte eine 45-Jährige mit einem Pkw Ford gegen 14.30 Uhr zum südlichen Rosengarten abbiegen. Sie musste aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Dies bemerkte offenbar die dahinter fahrende 52-jährige Renault-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Dabei wurde die Ford-Fahrerin aus Ribnitz leicht verletzt, die Fahrerin des Renault aus der Gemeinde Dettmannsdorf sowie ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden im zweistelligen Euro-Bereich.

Von Udo Burwitz