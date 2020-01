Kommt das Aus? Zitterpartie in Dierhäger Gesundheitszentrum

Dierhagen

Gespräche im Gesundheitszentrum „La Mer“ drehen sich seit geraumer Zeit immer seltener um Gesundheit und Wohlbefinden. Derzeit steht nur ein Thema im Mittelpunkt: ein mögliches Aus der Einrichtung von Sylvia Stiebing. Händeringend sucht die Physiotherapeutin inzwischen ein neues Domizil für die Praxisräume. „Ohne Hilfe werde ich das aber nicht packen“, sagt sie und hat Bürgermeisterin Christiane Müller mit ins Boot geholt.

Gemietet hat Sylvia Stiebing das Gebäude für die Praxisräume noch von einem anderen Eigentümer – festgelegt auf zehn Jahre mit einer Verlängerungsoption für fünf weitere Jahre. Nachdem das Haus im Jahr 2017 verkauft wurde, ist zuallererst die Verlängerungsoption gekippt worden. Seitdem erhalte sie nur noch Jahresverträge mit einer vierwöchigen Kündigungsfrist. „Jedes Jahr zittere ich, was weiter geschieht“, sagt Sylvia Stiebing.

Langfristige Planung unmöglich

Langfristige Planungen kann sie angesichts dieses Mietverhältnisses eigenen Worten zufolge nicht machen. Prekär bezeichnet sie die Zeit seit Juni. „Vom Vermieter habe ich eindeutig die Richtung gewiesen bekommen, den Hof zu verlassen.“ Das solle bis zum 1. Juni dieses Jahres geschehen. Später allerdings, so Sylvia Stiebing, habe sie ein Schriftstück mit einer eventuellen Aufschubmöglichkeit – unter bestimmten Bedingungen – erhalten.

Bürgermeisterin Christiane Müller, die um den Verlust von wichtiger Infrastruktur für den Ort fürchtet, nennt die Bedingungen „sittenwidrig“. Auf konkrete Punkte wollte aber weder sie noch die betroffene Physiotherapeutin eingehen.

Ersatzloser Verlust von Therapiestunden

Seit 2005 praktiziert Sylvia Stiebing in Dierhagen, bereits im Jahr 1991 hatte sie als selbstständige Physiotherapeutin begonnen. Inzwischen arbeiten im Gesundheitszentrum „La Mer“ sechs Mitarbeiterinnen. Unter dem Dach des Gebäudes in dem kleinen Gewerbegebiet am Ortsausgang von Dierhagen-Dorf in Richtung Ortsteil Dändorf finden sich nicht allein die Praxis für Physiotherapie, sondern auch eine podologische Einrichtung – also die nichtärztliche Behandlung am Fuß – sowie Wellness- und Kosmetikangebote. In der Podologie ist derzeit eine Mitarbeiterin in der Endphase ihrer Ausbildung beschäftigt.

Sylvia Stiebing fürchtet ebenso wie die Dierhäger Bürgermeisterin, dass die Patienten im Falle einer tatsächlichen Kündigung ersatzlos ihre Therapiestunden verlören. Alternativen in der näheren Umgebung scheinen schwer zu bekommen. „Schon jetzt schicken Physiotherapeuten aus Ribnitz-Damgarten ihre Patienten zu mir, weil deren Praxen hoffnungslos überlaufen seien.“

Immobilie steht zum Verkauf

Das Gebäude wird derzeit zum Verkauf angeboten. Für knapp eine halbe Million Euro kann ein Interessent das Objekt erwerben. Zu sehen ist die identische Offerte auf verschiedenen Immobilien-Portalen. Das Haus sei derzeit an eine Physiotherapie voll vermietet, heißt es da. Aber auch, dass die Möglichkeit bestehe, das Gebäude als Dreifamilienhaus zu nutzen. Die als Alterssitz oder Kapitalanlage offerierte Immobilie solle auch für eine Wohngemeinschaft geeignet sein. Diesen Angaben widerspricht die Bürgermeisterin entschieden. Gebäude in dem Gewerbegebiet dürften nicht ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt werden. Das Haus sei damals heimlich in einer Halle gebaut worden.

Bereits im Jahr 2010 hatte die Kreisverwaltung ein Auge auf die zahlreichen in dem Gewerbegebiet entstandenen Wohnhäuser geworfen und drohte mit der Rückforderung von Fördermitteln, die im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebiets gewährt worden waren. Siegfried Kümmel hatte seinerzeit als Vertreter des damals erkrankten Bürgermeisters Siegfried Kannewurf die Finger in verschiedene „Wunden“ in Dierhagen gelegt.

Suche nach neuen Räumen

Zusammen mit der Kommune wird nun intensiv nach anderen Räumlichkeiten gesucht. Die müssen allerdings bestimmten Vorgaben einer Nutzung als Praxisräume entsprechen. „Ich möchte in geeigneten Räumen weiterhin für die Menschen tätig sein“, sagt Sylvia Stiebing.

Timo Richter