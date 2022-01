Ribnitz-Damgarten

Das Jahr 2022 ist kaum eine Woche alt, da erwacht auch die Kommunalpolitik schon aus dem Winterschlaf. Nach der Weihnachts- und Jahreswechselpause finden in dieser Woche die ersten Gremien wieder zusammen. Die lokalpolitische Sitzungswoche in der Region Ribnitz-Damgarten in der Übersicht.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Donnerstag, 13. Januar, tagt der Landwirtschafts- und Umweltausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens. Es wird eine Einwohnerfragestunde geben. Auf der Tagesordnung steht außerdem das Thema „Der Wald und seine Funktionen – eine Bandbreite aus Erholung, Schutz und Rohstofflieferant“. Beginn der Sitzung ist um 17.30 Uhr im Begegnungszentrum. Es gilt die 3G-Regel (genesen, geimpft oder getestet).

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ursprünglich war in dieser Woche auch eine Sitzung des Sportausschusses angesetzt. Diese Versammlung findet nun am Montag, den 17. Januar, statt.

Stadt und Amt Barth

Am Dienstag, 11. Januar, tagt der Bauausschuss der Stadtvertretung Barth. Es gibt eine Einwohnerfragestunde. Auf der Tagesordnung stehen Themen wie das Verkehrskonzept für die Barther Altstadt, eine Diskussion zur Verkehrssituation am Stadthafen, der Flächennutzungsplan der Stadt, sowie Informationen zum Breitbandausbau, zum Hochwasserschutz und zu aktuellen Bauangelegenheiten. Beginn der Sitzung ist um 18.30 Uhr im Rathaussaal in Barth.

Am Dienstag tagt auch die Gemeindevertretung der Gemeinde Saal. Um 19.30 Uhr geht es im Dorfgemeinschaftszentrum in der Hofstraße 14 los. Unter anderem geht es um die Nutzungsgebühren für den Neuendorfer Hafen und die gemeindeeigenen Räume in der Gemeinde.

Amt Darß-Fischland/Gemeinde Zingst

Am Montag, 10. Januar, tagt der Amtsausschuss des Amtes Darß-Fischland. Beginn der Sitzung ist um 17 Uhr im Dörphus in Dierhagen (Kirchstraße 16). Es gibt eine Einwohnerfragestunde. Die Ausschussmitglieder beschäftigen sich dann mit der Haushaltssatzung des Amtes. Außerdem wird über die Möglichkeit der digitalen Tonaufzeichnung der Ausschusssitzungen diskutiert.

In Zingst, in der Stadt Marlow und im Amt Recknitz-Trebeltal finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Von Robert Niemeyer