Die kommunalpolitische Sitzungswoche in der Übersicht: Ribnitz-Damgartens Stadtvertreter diskutieren die Fremdenverkehrsabgabe, Eixens Gemeindevertreter über Fördermittel für neue Projekte in der Gemeinde. Aber auch im Amt Barth, in Marlow und auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst werden wichtige Themen diskutiert.