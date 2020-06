Kommunalpolitik kompakt rund um Ribnitz: Solarparks für Dettmannsdorf

Ribnitz-Damgarten

Die politische Sommerpause steht in der Region Ribnitz-Damgarten vor der Tür. In dieser Woche finden noch einmal zahlreiche Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt. Die Übersicht über die Sitzungswoche.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Die Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung tagt am Mittwoch, 17. Juni, im Begegnungszentrum in Ribnitz. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr. Unter anderem geht es dann um das geplante Wohnhaus der Gebäudewirtschaft in der Bahnhofstraße, Ecke Mittelweg. Außerdem wird über die aktuelle Lage des Haushaltes der Bernsteinstadt informiert.

Am Mittwoch, 17. Juni, um 18.30 Uhr findet die nächste Sitzung der Gemeindevertretung Schlemmin im Dorfgemeinschaftshaus statt. Unter anderem geht es dann um den Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2020. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage soll zudem ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen werden.

Am Donnerstag, 18. Juni, tagt der Sportausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Begegnungszentrum in Ribnitz. Unter anderem wird dann über den Sanierungs- bzw. Neubaubedarf der Sportstätten in der Bernsteinstadt diskutiert.

Stadt Marlow /Amt Recknitz-Trebeltal

Am Montag, 15. Juni, tagt die Gemeindevertretung Dettmannsdorf. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Dettmannsdorf. Unter anderem geht es dann um den Haushaltsplan der Gemeinde für dieses Jahr. Auch die Straßenausbaubeitragssatzung ist Thema. Außerdem wird über zwei Bebauungspläne für Solarparks auf dem Gebiet der Gemeinde diskutiert.

Am Mittwoch, 17. Juni, tag der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadtvertretung Bad Sülze. Um 18 Uhr beginnt die Sitzung im Rathaus. Unter anderem geht es dann um den Bebauungsplan „Mühle“.

Stadt und Amt Barth

Der Ausschuss für Schule und Soziales der Stadt Barth tagt am Montag, 15. Juni, um 18.30 Uhr im Rathaussaal. Diskutiert wird unter anderem über den Standort des Sportplatzes. Weitere Themen sind die Spielplätze in Barth und die Essenversorgung in den städtischen Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Am Dienstag, 16. Juni, tagt ebenfalls um 18.30 Uhr im Rathaussaal der Ausschuss für Bau, Umwelt, Sicherheit und Ordnung. Dabei geht es unter anderem um die Parkkonzeption für den Bereich südlich der Straße „Am Westhafen“ sowie die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 Hafenbereich.

Die Gemeindevertretung Kenz-Küstrow trifft sich am Donnerstag, 18. Juni, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Kenz. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Bericht zum Haushaltsvollzug 2020 sowie der Bericht des Bürgermeisters.

Fischland-Darß-Zingst

Die Mitglieder der Gemeindevertretung Wieck kommen am Montag, 15. Juni, in der Darßer Arche zusammen. Neben Beschlüssen zur Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Gremiums geht es um den Jahresabschluss 2016. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr.

Der geplante Bau eines Rewe-Marktes am Bahndamm ist Thema während der Sitzung der Zingster Gemeindevertretung am Donnerstag, den 18. Juni. Außerdem geht es um die Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung von Bürgermeister Christian Zornow im Zusammenhang mit der Medienentwicklung der Schule. Die Zusammenkunft findet im Gymnastikraum der Schulturnhalle statt und beginnt um 18.30 Uhr.

Über den Bau einer Strandpromenade und Geotex-Walls für einen besseren Hochwasserschutz im Bereich der Düne zwischen dem Hotel Fischländer und dem Sitz der Kurverwaltung wollen am Donnerstag, den 18. Juni, die Mitglieder der Ahrenshooper Gemeindevertretung abstimmen. Außerdem geht es um Gebühren und Nutzungsordnung für gebührenpflichtige Parkplätze in Ahrenshoop. Die Sitzung im Schulungsraum der Feuerwehr in Althagen wird nach der Eröffnung um 18 Uhr um 20 Uhr fortgesetzt. In der Zwischenzeit beschäftigen sich die Gemeindevertreter mit nichtöffentlichen Themen.

