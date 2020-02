Ribnitz-Damgarten

In dieser Woche finden wieder einige Sitzungen kommunalpolitischer Gremien in der Region statt. Hier die Übersicht über die Sitzungswoche vom 3. bis 7. Februar.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Heute, 3. Februar, tagt der Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr im großen Saal des Rathauses. Themen: Freiwillige Feuerwehr und Kontrolle des Marktbereiches. Die Stadtvertreter von Ribnitz-Damgarten befassen sich in ihrer Sitzung am Mittwoch in erster Lesung mit dem Haushaltsentwurf 2020. Die Zusammenkunft findet im großen Saal des Rathauses statt und wird um 18 Uhr eröffnet. Außerdem werden sich die Stadtvertreter mit der „Wohnbebauung Schanze" in Ribnitz und der „Wohnbebauung ehemaliges KVG-Gelände" in der Richtenberger Straße in Damgarten befassen. Weiteres Thema ist die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes bezüglich Ansiedlung eines Nahversorgers im Ortsteil Klockenhagen. Das Thema Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 haben auch die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Bauangelegenheiten der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow in ihrer Sitzung am Donnerstag auf der Tagesordnung. Eröffnet wird sie um 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

Amt Recknitz-Trebeltal

Die Mitglieder der Gemeindevertretung Lindholz kommen am Donnerstag um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Böhlendorf zur Beratung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht des Bürgermeisters, eine Einwohnerfragestunde und der Haushalt 2020.

Stadt und Amt Barth

Am Donnerstag tagen um 18.30 Uhr im Rathaussaal die Barther Stadtvertreter. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Antrag der SPD-Fraktion zur Pflanzung von Obstbäumen durch Barther Bürger. Diskutiert wird auch über die Klärschlammkonditionierung (Vererdung) in der Kläranlage Barth.

Ebenfalls am Donnerstag um 19 Uhr findet die Zusammenkunft derGemeindevertretung Trinwillershagen im Sportanbau, Birkenweg 8, statt. Beraten wird unter anderem der Haushaltsplan für das Jahr 2020. Auch die Mittelbereitstellung für Reparaturen der Straßenbeleuchtung stehen auf der Tagesordnung.

Fischland-Darß-Zingst

Über Fördermöglichkeiten für Vereine beraten die Mitglieder des Sozialausschusses der Borner Gemeindevertretung während ihrer Zusammenkunft am Dienstag, 4. Februar. Außerdem geht es um Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche. Die Sitzung im Borner Hof beginnt um 19 Uhr.

Zu einer außerplanmäßigen Sitzung kommt am Mittwoch, 5. Februar, die Gemeindevertretung Wustrow zusammen. Das Treffen im Sitzungsraum der Feuerwehr beginnt um 17 Uhr. Nach dem Bericht des Bürgermeisters und einer Einwohnerfragestunde tagen die Mitglieder des Gremiums nichtöffentlich. Es geht unter anderem die Benennung von Brandschutzzielen für das Ostseebad im Zusammenhang mit der Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans.

Um die termingerechte Weiterführung des Baus der Fahrradstraße Mittelgrund-Dünenweg zu gewährleisten, kommen am Donnerstag, 6. Februar, die Mitglieder der Gemeindevertretung Prerow zu einer außerordentlich dringlichen Sitzung zusammen. Es geht um einen Beschluss von Mehrkosten in Höhe von rund 56 000 Euro durch den Einbau einer Pumpstation, um das Oberflächenwasser ableiten zu können. Die Zusammenkunft im Sitzungsraum des Kur- und Tourismusbetriebes beginnt um 13.30 Uhr.

