Kompostieranlage Körkwitz: Ausgaben sind konstant geblieben

Die Mitglieder des Bau- und Wirtschaftsausschusses der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten sind sich einig: Die Stadt braucht die Kompostieranlage Körkwitz. „Niemand stellt sie in Frage“, so brachte es Ausschussmitglied Udo Voß ( CDU/ FDP) auf den Punkt. Auch wenn die Anlage nach wie vor ein Zuschussgeschäft ist. Allerdings haben die Stadt und der Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung in den vergangenen Jahren an etlichen Stellschrauben gedreht, so dass die Zuschüsse insgesamt gesenkt werden konnten.

Weniger Kunden, mehr Gartenabfälle

Die konkreten Zahlen des vergangenen Jahres stellte Geschäftsführer Jan Berg den Ausschussmitgliedern in ihrer jüngsten Sitzung vor. Danach sind 2019 rund 4099 Privatkunden gezählt worden. Im Jahr davor waren es 4448. Obwohl es damit zehn Prozent weniger Kunden waren, erhöhte sich die Menge des abgegebenen kompostierbaren Materials von 9435 Kubikmeter in 2018 auf 11 529 Kubikmeter im vergangenen Jahr.

Die Einnahmen von privaten Kunden haben sich um zehn Prozent verringert, nämlich von 22 136 Euro in 2018 auf 19 873 Euro im vergangenen Jahr. Der Geschäftsführer erläuterte: Wie viele Kunden den Service nutzen und wie viele Gartenabfälle angeliefert werden, das hänge auch und vor allem von der Witterung ab. In besonders trockenen Sommern falle natürlich weniger Rasenschnitt an, andererseits könne ein besonders stürmischer Herbst dazu führen, dass viel Windbruch anfällt, der dann auf der Kompostieranlage landet.

Gesamtausgaben blieben nahezu unverändert

Die Gesamtausgaben für die Kompostieranlage Körkwitz, auf der zwei Mitarbeiter des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung beschäftigt sind, beliefen sich in 2019 auf 148 880 Euro. „Sie sind damit gegenüber den Ausgaben von 149 400 Euro im Jahre 2018 nahezu konstant geblieben“, machte Berg deutlich. Eingenommen von Privatkunden, Hausmeisterdiensten und Kleingartenanlagen wurden 2019 insgesamt 53 166 Euro. Damit liegt die Differenz bzw. der Zuschuss bei 95 634 Euro.

Dieser Zuschuss verringere sich jedoch, weil dem Stadtbauhof für die Anlieferung von Grünschnitt, Strauchwerk und Wurzeln nichts berechnet werde, so Berg. Im vergangenen Jahr waren das 3368 Kubikmeter. Und auch die Ausgabe von Komposterde und Mutterboden an den Stadtbauhof werde nicht berechnet. Dadurch habe die Stadt im vergangenen Jahr insgesamt 67 988 Euro gespart. Unterm Strich zahlte die Stadt damit unterm Strich einen Zuschuss von 27 646 Euro.

Ausschussmitglied Helge Eggersmann (Grüne/ SPD) interessierte sich für die Qualität des Komposts und fragte, ob es Probleme mit Verunreinigungen, zum Beispiel durch Plaste, gebe. Eine Frage, die der Geschäftsführer des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung verneinen konnte. „Bisher sind bei uns noch keine Beschwerden eingegangen.“

