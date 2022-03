Ribnitz-Damgarten/Körkwitz

Was kann sich die Stadt Ribnitz-Damgarten leisten – oder was nicht? Diese Frage wird auch bei der Diskussion des diesjährigen Haushaltes gestellt. Gemeint sind dabei freiwillige Leistungen, wie die Zuschüsse für Museen der Stadt oder auch die Frage, ob die Bibliothek zwei Standorte haben müsse. Auch die Diskussion ums Stadtkulturhaus gehört dazu.

Und jüngst sagte ein Stadtvertreter, es müsse auch die Frage erlaubt sein, ob es denn die Aufgabe der Stadt sei, eine Kompostieranlage im Ortsteil Körkwitz zu betreiben. Die Mitglieder des Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses beantworteten diese Frage in ihrer jüngsten Sitzung mit einem klaren Ja.

Fast 12 000 Kubikmeter Grünschnitt

Die konkreten Zahlen des vergangenen Jahres stellte Jan Berg, Geschäftsführer des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung Ribnitz-Damgarten, den Ausschussmitgliedern vor. Er berichtete, dass 2021 insgesamt 4290 Privatkunden gezählt werden konnten. Sie kommen nicht nur aus Ribnitz-Damgarten, sondern unter anderem auch aus Rostock, Zingst, Gelbensande und vielen anderen Orten in der Umgebung von Ribnitz-Damgarten.

Angeliefert wurden im vergangenen Jahr 11 479 Kubikmeter Grünschnitt, Äste, Strauchwerk und Wurzeln. 2020 waren es insgesamt 13 021 Kubikmeter. Wie viele Kunden den Service nutzen und wie viel kompostierfähiges Material angeliefert werde, hänge auch und vor allem von der Witterung ab, erläuterte Jan Berg.

Jan Berg, Geschäftsführer des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung, misst die Temperatur in einer der Mieten der Kompostieranlage Körkwitz. Quelle: Edwin Sternkiker

Die Einnahmen von den privaten Kunden beliefen sich im vergangenen Jahr auf 22 544 Euro. Neben Privatkunden liefern auch Hausmeisterdienste kompostierbares Material an. Die Einnahmen daraus lagen im vergangenen Jahr bei 22 921 Euro, im Jahr zuvor waren es 21 000 Euro.

Grünschnitt, Strauchwerk und Wurzeln werden außerdem auch vom Stadtbauhof Ribnitz-Damgarten in großen Mengen angeliefert, im vorigen Jahr waren es 3926 Kubikmeter. Dafür werde nichts berechnet, erläuterte Berg. Und auch die Ausgabe von Komposterde an den Stadtbauhof werde nicht berechnet. Dadurch habe die Stadt im vergangenen Jahr insgesamt 49 367 Euro gespart.

Würde der Stadtbauhof das kompostierfähige Material an externe Dienstleister liefern, wären die finanziellen Aufwendungen für die Stadt deutlich höher. Schon aus diesem Grunde rechne sich die Kompostieranlage für die Stadt auch in Zukunft, ist Jan Berg überzeugt.

Was die Ausschussmitglieder besonders interessierte, war die Frage: Wie hoch ist der Zuschuss, den die Stadt im vergangenen Jahr zahlte? Der betrug rund 16 400 Euro, berichtete Jan Berg. Zum Vergleich: 2020 waren es rund 30 900 und 2019 rund 27 600 Euro. Im kommenden Jahr sei ein höherer Zuschuss notwendig, kündigte er an. Grund seien höhere Personalkosten für die beiden auf der Kompostieranlage tätigen Mitarbeiter des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung aufgrund der Anhebung des Mindestlohnes. In den Jahren 2024 und 2025 rechnet der Geschäftsführer mit einem Zuschuss zwischen 14 000 und 16 000 Euro.

Gelagert wird das Material in mehreren riesigen Mieten. Was am Ende herauskommt, ist beste Bio-Erde, erläuterte Doreen Wilke vom Sachgebiet Umweltplanung der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten in der Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschusses. Und damit das so bleibt, werden zweimal im Jahr Proben von einem Labor unter die Lupe genommen, berichtete sie weiter.

Bevor allerdings fertiger Kompost die Anlage verlassen kann, muss eine Menge Arbeit investiert werden. Hierzu gehört vor allem das Umsetzen der Mieten. In welchen zeitlichen Abständen das geschieht, hängt unter anderem von den Außentemperaturen und auch von den Niederschlagsmengen ab. In den Mieten wird es richtig mollig warm. „Bis auf 70 Grad steigen die Temperaturen in den Mieten“, erläutert Jan Berg. Der Kompost, der in Körkwitz produziert wird, wird unter anderem auf städtische Grünanlagen gebracht und für Rekultivierungsmaßnahmen genutzt. Aber auch Privatleute können sich mit Kompost eindecken. „Viele Kunden schwören auf die Bio-Erde aus Körkwitz“, so Doreen Wilke.

Von Edwin Sternkiker