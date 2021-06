Ribnitz-Damgarten

Die erste Sommerferien-Woche in MV ist rum. Damit Sie wissen, was Sie mit Ihrer Freizeit anstellen können, kommen hier unsere Veranstaltungstipps zum Wochenende.

Glöwitz bei Barth: Auftakt der Naturklänge

Am 25. Juni, 20 Uhr, startet die Konzertreihe Naturklänge, eine beliebte Reihe von Open-Air-Konzerten in der Region. Zum Auftakt verzaubern an der Badestelle Glöwitz in Barth das Hamburger Singer-Songwriter-Duo „Fjarill“, Alno Löwenmark (Piano und Gesang) aus Schweden sowie Hanmari Spiegel (Violine und Gesang) aus Südafrika ihr Publikum. Am 10. Juli findet im barocken Pfarrgarten von Starkow eine „Sommerreise“ statt, auf die sich das Bläserquartett „Harmonic Brass“ begibt. Insgesamt gibt es zum 20. Geburtstag der Naturklänge zehn Konzerte. Tickets sind unter www.naturklaenge.net zu bekommen.

Born: Darß-Festspiele legen los

Nach den Lockerungen infolge geringerer Ansteckungszahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie starten die Darß-Festspiele wieder durch. Am Freitag, 25. Juni, feiern „Die Heiden von Kummerow“ mit dem Stück „Martin der Gerechte“ Premiere. Eine Testpflicht besteht nicht, am Sitzplatz selbst müssen die Besucher keine Maske tragen. Es besteht allerdings Abstandspflicht. Wie viele Plätze zur Verfügung stehen, steht erst kurz vor der Premiere fest. Die weiteren Spielzeiten und Tickets gibt es unter www.darß-festspiele.de.

Die Heiden von Kummerow in Born: Auguste Grambauer (Doris Pagel) streitet mit Adele Kienbaum (Sonja Hahm). Quelle: Frank Burger

Ribnitz: Cirkus Humberto zu Gast

In Ribnitz ist an diesem Wochenende der Circus Humberto auf der Fläche des Bürgermeistergartens zu Gast. Am Freitag finden um 15 und um 18 Uhr Vorstellungen statt, am Sonntag – Papatag mit freiem Eintritt für Väter – eine Vorstellung um 14 Uhr. Die Tierschau ist täglich von 11 bis 13 Uhr.

Prerow: Ostseeschwimmen an der Seebrücke

Nachdem das Darßer Ostseeschwimmen im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt worden war und im letzten Jahr virtuell stattfand, wird das Ostseeschwimmen in diesem Jahr zum 5. Mal wieder an der echten Startlinie in Prerow stattfinden. Die Veranstalter, der Kur- und Tourismusbetrieb Prerow sowie Projektleiterin des Sportstrandes Kathrin Borgwardt freuen sich, dass Zuschauer auch wieder zugelassen sind. Ein Hygienekonzept wurde mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.

Das Ostseeschwimmen in Prerow findet an der Seebrücke statt. Quelle: Privat

10 Uhr ist Start an der Prerower Seebrücke. Geschwommen wird über einen Dreieckskurs von 2,1 Kilometern. Im Anschluss findet das 200-Meter-Schwimmen der Kinder entlang der Seebrücke statt. Abgesichert wird das Event von der DLRG. Nachmeldungen sind noch bis 25. Juni auf www.darsser-ostseeschwimmen.de oder am Wettkampftag vor Ort an der Seebrücke bis 9.30 Uhr möglich.

Wustrow: Theaterweiber plus

Im 15. Jahr ihres Bestehens feiern die „Wustrower Theaterweiber plus“ am Samstag, 26. Juni, um 20 Uhr die Premiere ihres neuen Sommerprogramms „Hallo, Frau Kammersängerin“, eine freie Bearbeitung des Stücks “Der Kammersänger“ von Frank Wedekind. Der Einakter wurde vor mehr als hundert Jahren uraufgeführt, aber die Probleme der Menschen damals und heute sind sich recht ähnlich: Hektik im Alltag, verschmähte Liebe, Fanbegeisterung, Kunstwerke, die auf ein Publikum warten. Auch in diesem Sommer wollen die sieben Laiendarstellerinnen und -darsteller ihr Publikum im Obstgarten am Haus des Gastes in Wustrow (Ernst-Thälmann-Straße 11) erfreuen. Der Eintritt ist frei.

Born: piano & nature

Am Montag, 28. August, findet mit zwei Monaten Verspätung in der Fischerkirche Born das Eröffnungskonzert der Reihe „piano & nature“ mit Pianistin Ulrike Mai und Flötistin Ev Pielucha statt. In diesem Konzert erwartet den Hörer eine spannende Mischung aus Klassik und Jazz, bekannten Kompositionen und musikalische Raritäten.

So erklingen neben Werken von Bach und Vivaldi u. a. eine Fantasie über Mozarts Zauberflöte, der „Zug der Vögel nach dem Süden“ und als sicher echte Entdeckung: Kompositionen des Philosophen Friedrich Nietzsche. Aufgrund begrenzter Platz-Zahl finden zwei Konzerte um 17.30 Uhr und um 20 Uhr statt. Reservierung empfohlen: Tel. 03 82 34 / 5 04 21.

Von Robert Niemeyer