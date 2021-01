Kostenlos Bus fahren: Kommen Touristen in Pruchten, Saal und Fuhlendorf eher als auf dem Fischland in den Genuss?

Barth

Urlauber auf Fischland-Darß-Zingst sollen ab kommendem Jahr kostenlos den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen können – mit der sogenannten Gästekarte. Sie ist das zentrale Element des „Mobilitätskonzeptes Fischland-Darß-Zingst und Boddengemeinden“, das am Montag vorgestellt worden ist.

Auch eine Aufwertung der Buslinie 214, die Verbindung der Städte Barth und Ribnitz-Damgarten durch die Gemeinden Pruchten, Fuhlendorf und Saal, sieht dieses Konzept vor. Auch in diesen Gemeinden soll die Gästekarte gelten. Nun sieht es so aus, als würden die drei Gemeinden zumindest in Sachen kostenloses Busticket für Touristen Vorreiter der Region werden. Gespräche mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) hat es bereits gegeben.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Beginn der Touristensaison: Gäste sollen mit Kurkarte ÖPNV kostenlos nutzen können

Wolfgang Pierson, Bürgermeister der Gemeinde Saal Quelle: Anika Wenning

Verwundert hat Wolfgang Pierson, Bürgermeister der Gemeinde Saal am gleichnamigen Bodden, aus der OSTSEE-ZEITUNG vom existierenden Mobilitätskonzept erfahren. Ihm sei bekannt gewesen, dass dieses Konzept erstellt werden soll, berichtet er. „Aber gesprochen hat mit uns niemand in den vergangenen Monaten“, sagt das Gemeindeoberhaupt. „Es gab immer mal Termine zu dem Thema, aber die wurden immer wieder abgesagt“, fügt er hinzu.

Das 63 Seiten umfassende Papier habe er selbst auch noch nicht zu Gesicht bekommen. Hätte man mit den betreffenden Gemeinden gesprochen, wäre wohl eines deutlich geworden: „Im Prinzip enthält es scheinbar im Bezug auf die Buslinie 214 nichts anderes, als wir bereits gemeinsam mit den Gemeinden Fuhlendorf und Pruchten seit rund einem Jahr planen und voraussichtlich schon in diesem Jahr umsetzen können: Die kostenlose Nutzung der Busse auf der Linie 214 für Gäste“, erzählt er.

Gästekarte für gesamte Region kommt 2022

Ursprünglich war für die gesamte Region – für Fischland-Darß-Zingst und die Boddengemeinden – angedacht, dass die Gästekarte, die eine aufgewertete Kurkarte sein wird, bereits in diesem Jahr eingeführt wird. Nachdem Fischland-Darß-Zingst bei einem Wettbewerb des Wirtschaftsministeriums als eine von neun touristischen Modellregionen des Landes MV ausgezeichnet worden ist, ist der Starttermin verschoben worden. Zunächst solle geklärt werden, wie die Förderung durch das Ministerium im Rahmen dieses Modellprojektes konkret gestaltet werden könne, lautet die Begründung. Deshalb gibt es die Gästekarte und damit den kostenlosen ÖPNV für Touristen erst ab 2022.

Finanziert werden soll der kostenlose ÖPNV über Einnahmen aus der Kurkarte, die die beteiligten Gemeinden rund um den Bodden anteilsmäßig dafür an die VVR zahlen. So soll es auch in den drei Boddengemeinden praktiziert werden. Die drei Gemeinden haben sich im September 2018 zur Region „Südliche Boddenküste“ zusammengeschlossen und das Prädikat „staatlich anerkannter Erholungsort“ erhalten. Das wiederum berechtigt die Gemeinden, nun eine Kurabgabe zu erheben.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Linie 214: Bislang hauptsächlich auf den Schülerverkehr ausgerichtet

„Wie hoch sie sein wird, steht noch nicht fest. Um die Höhe festlegen zu können, müssen wir erst abwarten, wie hoch der Anteil ist, den wir an den VVR zahlen müssen“, berichtet Pierson. Im Dezember habe es ein Gespräch der Bürgermeister mit Verantwortlichen des VVR gegeben, bei dem es um konkrete Vorschläge gegangen sei, wie Busse der Linie 214 verkehren könnten, um auch als Alternative zum Pkw angenommen zu werden.

Denn bislang ist der Busverkehr zwischen Barth und Ribnitz-Damgarten auf der Linie 214 hauptsächlich auf den Schülerverkehr ausgerichtet. Bedeutet: An den Wochenenden verkehrt kein Bus auf der Linie, in den Ferien nur eingeschränkt. Hier müsse im Sinne der Urlauber nachgebessert werden. „Unser Ziel ist es, mit dem Beginn der Urlaubssaison, etwa im April dieses Jahres, mit Einführung der Kurkarte unseren Gästen auch das kostenlose Busfahren ermöglichen zu können“, sagt Pierson.

Gespräche zwischen Tourismusverband und Boddengemeinden werden zeitnah nachgeholt

Ob sich das tatsächlich realisieren lässt, kann Michael Lang, Pressesprecher des VVR, nicht mit Bestimmtheit sagen. „Tatsächlich gibt es die Option, aber noch nichts Konkretes“, sagt er. Seitens des VVR könne man sich vorstellen, das Vorhaben in der kommenden Touristensaison als Test laufen zu lassen. „Es soll auf keinen Fall als Konkurrenz zur Gästekarte im Sinne des Mobilitätskonzeptes gesehen werden“, sagt er.

Dann, so betont auch Nicole Paszehr vom Vorstand des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst, sollen die südlichen Boddengemeinden bei diesem Konzept eingebunden und mitgenommen werden. „Deshalb wird es auch zeitnah Gespräche mit diesen Gemeinden geben“, sagt sie.

Lesen Sie auch:

Neues Mobilitätskonzept für Fischland-Darß-Zingst sorgt für geteiltes Echo: Das sind die Gründe

Sanierung dringend notwendig: 50 000 Euro für Pütnitzer Technik-Verein

Vorpommern-Rügen richtet vier weitere Impfzentren ein

Von Anja Krüger