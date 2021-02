Ribnitz-Damgarten

Urlauber in der Region Ribnitz-Damgarten können nun weitere Orte kostenlos mit dem Bus anfahren. Wie die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) mitteilte, wird das Angebot, mit einer Kurkarte den Bus in bestimmten Orten fahrpreislos nutzen zu können, erweitert. Und zwar beteiligt sich ab diesem Jahr auch das Ostseebad Wustrow an dem Projekt. Die drei Haltestellen Leuchtfeuer, Mitte und Süd der Linie 210 beinhaltet die Erweiterung des Angebots.

Zum Hintergrund: Vor drei Jahren wurde in Ribnitz-Damgarten ein Pilotprojekt zum kostenfreien ÖPNV ins Leben gerufen. Urlauber mit Kurkarten aus Ribnitz-Damgarten, Dierhagen und Graal-Müritz können durch Vorzeigen der Karte den Bus zwischen diesen Orten kostenlos nutzen. Finanziert wird das Projekt aus den Einnahmen der Kurabgabe der Gemeinden. Nun beteiligt sich Wustrow an dem Projekt.

Kostenloser Bus auch an südlicher Boddenküste?

Zuletzt hieß es auch aus den drei Gemeinden der südlichen Boddenküste – Saal, Pruchten und Fuhlendorf – das hier ebenfalls noch in diesem Jahr ein kostenloser Busverkehr für Urlauber eingeführt werden soll. Hier fährt die Linie 2014 der VVR.

Perspektivisch soll der kostenlose ÖPNV für alle Urlaubsgäste in der Fischland-Darß-Zingst-Region eingeführt werden. Der Landkreis Vorpommern-Rügen und der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst hatten dafür jüngst ein Mobilitätskonzept vorgestellt. Zentraler Punkt ist hier die sogenannte Gästekarte. Ab 2022 sollen mit dieser Karte Urlauber in der Region rund um den Bodden kostenlos Bus fahren dürfen. Die beteiligten Gemeinden finanzieren das Projekt auch hier über die Kurabgabe.

Die Region wird dabei auch vom Wirtschaftsministerium unterstützt. Bei einem Wettbewerb des Ministeriums wurde sie zur Modellregion erklärt.

Von Robert Niemeyer