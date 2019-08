Ribnitz-Damgarten

Die Anwohner des Ribnitzer Marktplatzes haben es satt. Der Grund: Seit Wochen und Monaten nutzen Jugendliche den Platz, um sich hier nachts auszutoben. Hupkonzerte, quietschende Autoreifen und laute Musik aus Autoradios lassen so manchen Anwohner nicht in den Schlaf kommen. Und nicht nur das: Es bleibe auch jede Menge Müll zurück, einschließlich Schnapsflaschen. So schilderte eine Bewohnerin der Fischergasse den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales in ihrer jüngsten Sitzung die Situation.

Aufheulende Motoren und laute Musik

Die Anwohnerin sagte weiter: „Wenn man spät am Abend von einer Veranstaltung nach Hause geht, muss man durch eine Phalanx betrunkener Jugendlicher hindurch. Für ältere Menschen ist das nicht angenehm.“ Aber nicht nur Krach und der zurückgelassene Müll nerven die Anwohner, immer häufiger komme es auch zu mutwilligen Zerstörungen, berichtet die Rentnerin den Ausschussmitgliedern. Beklagt wird weiterhin, dass die Jugendlichen gegen Hauswände urinieren. „Für uns Anwohner ist das alles eine große Belastung“, so die ältere Dame.

Ein weiterer Anwohner berichtet, dass erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche wieder Jugendliche auf dem Marktplatz unterwegs waren. „Aufheulende Motoren, quietschende Reifen und laute Musik, das ging bis morgens“, so der Anwohner. In solchen Fällen, sagt Marco Stoll, Leiter des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten, sollten sich die Anwohner nicht scheuen, bei der Polizei anzurufen. Die griff in den vergangenen Wochen immer wieder mal ein, so am 23. Juli, als ein 32-jähriger Motorradfahrer versuchte, einen 21-Jährigen umzufahren. Davor musste die Polizei wegen einer Prügelei anrücken, bei der sechs Menschen verletzt wurden.

Stadt sucht nach Aufenthaltsräumen für Jugendliche

Immerhin: Im April dieses Jahres gab es im Begegnungszentrum zu diesem Thema eine Diskussionsrunde, zu der Jugendliche selbst eingeladen hatten. Dort wurde klar: D i e Jugendlichen gibt es nicht. Vielmehr setzen sie sich aus verschiedenen Gruppen zusammen. Einige junge Leute beklagten in der Diskussionsrunde, dass sie einfach nicht wüssten, wo sie hin sollen.

Die Frage, wo man den jungen Leuten Aufenthaltsorte zur Verfügung stellen könnte, war ein Thema der Sitzung des Bildungsausschusses. Diskutiert wurde darüber im geschlossenen Teil. Auf Anfrage von OZ sagte Bürgermeister Frank Ilchmann: „Es wurde deutlich, dass es nicht einfach ist, geeignete Räume zu finden. Entweder sind die Räume, die potenziell in Frage kommen würden, bereits vermietet oder in privater Hand. Aber wir werden dranbleiben. Ich hoffe, dass wir im Herbst Ergebnisse vorlegen können.“ Da die Jugendlichen, um die es geht, sehr heterogen zusammengesetzt und dementsprechend die Bedürfnisse unterschiedlich seien, wolle man versuchen, verschiedene Treffpunkte anzubieten.

Ordnungsamtsmitarbeiter abends auf dem Markt unterwegs

Wie Ilchmann weiter informierte, wird das Ordnungsamt in den Abendstunden Präsenz zeigen auf dem Marktplatz. Das habe der Hauptausschuss beschlossen. Aus diesem Grunde habe man Arbeitszeitverlagerungen vorgenommen. Diese Regelung gelte erst einmal für August, so der Ribnitz-Damgartener Verwaltungschef.

Ausschussvorsitzender Tino Leipold (Die Unabhängigen) machte deutlich, dass das Schritte in die richtige Richtung seien. Er führte weiter aus, dass man den Dialog mit den jungen Leuten suchen wolle. Deshalb solle es im September eine weitere Diskussionsrunde mit ihnen geben, sagte er gegenüber OZ. Besonders wichtig aus seiner Sicht sei es, dass die Jugendlichen der Stadt im Rathaus einen festen Ansprechpartner haben. „Einen solchen gibt es dort leider nicht“, bedauerte er in der Ausschusssitzung.

