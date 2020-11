Carlsthal

Mit ihrem Kräuterhof in Carlsthal hat Jeanette Nadebor im Laufe der Jahre so manches Auf und Ab erlebt. Aber die Corona-Pandemie fordert ihr jetzt alles ab. Auch nach den Lockerungen im Mai seien die Leute nur zögerlich gekommen, viele seien so verunsichert gewesen, dass sie sich erst gar nicht auf den Weg gemacht haben, erzählt sie.

Das sei sowohl im Hofladen als auch im Café zu spüren gewesen. Normalerweise finden übers Jahr auch fünf bis sechs Konzerte auf dem Kräuterhof statt. Doch die habe sie absagen müssen. Und jetzt der seit Wochen andauernde Teil-Lockdown.

Ribnitzer Donnerstagmarkt ist in Corona-Zeiten Lichtblick

„Es ist eine ziemlich beängstigende Situation. Diese Ungewissheit macht mir sehr zu schaffen“, sagt sie. Einer der wenigen Lichtblicke in der Corona-Pandemie sei der Donnerstagmarkt in Ribnitz-Damgarten, wo sie an ihrem Stand Pfannengerichte anbietet. „Das hat mir ein bisschen geholfen, über die Runden zu kommen.“ Jetzt hoffe sie, dass der Weihnachtsmarkt in Ribnitz-Damgarten stattfinden wird, sie habe sich bereits für einen Stand vormerken lassen, wo sie winterliche Pfannengerichte anbieten möchte.

Trotz aller Ungewissheit, die derzeit herrscht, wolle sie nicht den Kopf in den Sand stecken, sagt sie. Am kommenden Freitag und Sonnabend wolle sie die Türen für ein paar Stunden öffnen. An diesen beiden Tagen besteht die Möglichkeit, schöne Adventsgestecke von Jana Koplin vom Freilichtmuseum Klockenhagen zu erwerben. Sie selbst beteiligt sich mit Keramik aus der eigenen Werkstatt. Von Asta Wutzke wird Mode für die Frau angeboten. „Ich werde auch selbstgebackenen Kuchen und Pfannengerichte anbieten, die mit nach Hause genommen werden können“, so Jeanette Nadebor.

Idyllisch gelegen im Landschaftsschutzgebiet

Alle, die einmal für eine gewisse Zeit an etwas anderes als an Corona denken und den Kopf frei bekommen wollen, sind auf den idyllisch im Landschaftsschutzgebiet Trebeltal gelegenen Kräuterhof eingeladen. Am Freitag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr.

Den Hof mit der über 130 Jahre alten Stallscheune hatte die gebürtige Berlinerin und gelernte Gärtnerin vor über 15 Jahren entdeckt. Nach und nach wurde das Grundstück zu einem großen Kräutergarten umgestaltet. Und auch die urige Stallscheune wurde innen wie außen zu einem Hingucker. Unter deren Dach befinden sich die Wohnung von Jeanette Nadebor und die urgemütliche Schauküche sowie der Hofladen.

Von Edwin Sternkiker