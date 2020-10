Barth

Am kommenden Feiertagswochenende, den 31. Oktober/1. November, findet traditionell in Barth die diesjährige, in der Gesamtzählung 29. Kreis-Rassekaninchenschau statt. Bewährter Ausrichter ist wieder der Rassekaninchenzüchterverein M7 Barth.

Vereinsvorsitzender Raik Dieringer freut sich, neben der Rammler-Ausstellung im Januar nun auch die zweite große Vereinsveranstaltung im Corona-Jahr durchführen zu können. Andere Vereine hatten dabei nicht so viel Glück, wie die vielen abgesagten auswärtigen Termine verdeutlichen.

Auch der weitere Veranstaltungskalender der Kaninchenzüchter ist wegen der Pandemie noch höchst nebulös. So soll nach bisherigem Stand zwar Mitte November die Landesschau in Gnoien stattfinden, während die Bundes-Rammlerschau Ende Januar 2021 in Ulm bereits abgesagt worden ist.

Auch die Barther Organisatoren müssen dieses Mal wegen des Virus auf die beliebte und leicht erreichbare Ausstellungsmöglichkeit in der THW-Fahrzeughalle verzichten. Weil das THW den Status einer Bundesbehörde hat, ist hier jeder Publikumsverkehr untersagt worden. Lange mussten die Züchter nicht nach einer Ausweichgelegenheit suchen, der Metallbauer Bernd Engelmann stellte freundlicherweise seine Halle im Gewerbegebiet am Betonwerk – schräg gegenüber der Vineta-Arena – zur Verfügung, wofür ihm die Züchter sehr dankbar sind. Doch die Corona-Hygieneregeln sollen auch hier zur Anwendung kommen. So werde beispielsweise Maskenzwang bestehen, wie Raik Dieringer ankündigte.

Tiere können gekauft werden

Mit seinen Preisrichterkollegen Klaus Boldt und Uwe Plaumann wird er bereits am Freitag die offizielle Bewertung der Tiere vornehmen, deren Ergebnisse dann am Ausstellungswochenende auf den Käfigschildern sowie im Ausstellungskatalog öffentlich gemacht werden. Bewertet und gezeigt werden 158 Tiere in 26 Rassen und Farbenschlägen von 21 Züchtern, darunter vier Jugendliche, aus sechs Vereinen des Landkreises.

Ein großer Teil der ausgestellten Kaninchen kann käuflich erworben werden, doch interessierte Züchter bzw. Halter sollten am Sonnabend frühzeitig vor Ort sein, weil die bestbewerteten Exemplare erfahrungsgemäß als erste weggehen. Um den Verkauf wird sich wieder der langjährige Ausstellungsverkäufer Axel Witt kümmern.

Geöffnet ist die Kreisschau am Sonnabend, den 31. Oktober, von 9 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, dem 1. November, von 9 bis 13 Uhr. Die Siegerehrung schließt sich unmittelbar an das Ausstellungsende am Sonntag an. Einige Parkplätze sind auf dem Betriebsgelände vorhanden, darüber hinaus sollten die Parktaschen der Gewerbegebietsstraße genutzt werden. Das Eintrittsgeld für Erwachsene beträgt 1,50 Euro, Kinder erhalten freien Zutritt.

Von Volker Stephan