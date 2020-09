Grimmen/Stralsund

Die Pflege von Angehörigen in Corona-Zeiten wirft Fragen auf. Wer dabei in Vorpommern-Rügen Unterstützung braucht, kann sich an die drei Pflegestützpunkte im Landkreis wenden. Sie beraten auch während der Corona-Krise. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Wie Sprecher Olaf Manzke in dem Zusammenhang informiert, gelten ab sofort für alle Stützpunkte einheitliche Öffnungszeiten.

Sprechtag in Grimmen im Haus 4 der Kreisverwaltung

Mit der Einführung der neuen Sprechzeiten führt neben den Pflegestützpunkten in Stralsund und Ribnitz-Damgarten auch der Stützpunkt auf der Insel Rügen in Bergen jetzt immer dienstags von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr die Beratungen durch. In der Außenstelle Grimmen ( Bahnhofstraße 12/13, Haus 4, Raum 402) werden die Sprechtage jeden zweiten Mittwoch im Monat von 9 bis 12 Uhr durchgeführt.

Anzeige

Termine per Telefon oder E-Mail vereinbaren

Vorrangig werde in Corona-Zeiten auch weiterhin auf eine telefonische Beratung gesetzt, teilt Manzke mit. Sie sei eine gute Alternative, um zum Schutz der Gesundheit von Ratsuchenden und Mitarbeitern der Pflegestützpunkte die Kontakte so gering wie möglich zu halten. Für eine persönliche Beratung vor Ort in einem der Stützpunkte sollte vorab ein Termin vereinbart werden.

Weitere OZ+ Artikel

Dies ist telefonisch oder per E-Mail möglich im Pflegestützpunkt Stralsund (Marienstraße 1) unter Tel. 03831/357-1801 (Sozialberater/in) und 03831/357-1802 (Pflegeberater/in) oder E-Mail an PflegestuetzpunktStralsund@lk-vr.de, im Pflegestützpunkt Bergen (Gingster Chaussee 5a) unter Tel. 03831/357-1803 (Sozialberater/in) und 03831/357-1804 (Pflegeberater/in) oder E-Mail an vorherige Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail an PflegestuetzpunktBGN@lk-vr.de. sowie im Pflegestützpunkt Ribnitz-Damgarten (Gänsestraße 2) unter Tel. 03831/357-1807 (Sozialberater/in) und 03831/357-1808 (Pflegeberater/in) oder E-Mail an PflegestuetzpunktRDG@lk-vr.de.

Beim Pflegestützpunkt in Stralsund sind auch die Termine für die Sprechtage in der Außenstelle Grimmen zu vereinbaren. Wenn es erforderlich ist, werden Beratungen auch zu Hause – natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln – durchgeführt, teilt der Kreis-Sprecher abschließend mit.

Von OZ