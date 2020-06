Kreis Vorpommern-Rügen rettet Verkehrsgesellschaft mit knapp 3,8 Millionen Euro

Grimmen

Mit insgesamt 3 760 560 Euro greift der Landkreis Vorpommern-Rügen der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) unter die Arme. Damit sichert der Landkreis die Liquidität seiner einhundertprozentigen Tochter VVR, die durch die Einnahmeausfälle in der Corona-Krise gefährdet war.

Knapp 454 000 Euro davon waren bereits Ende April durch eine Dringlichkeitsentscheidung des Landrates Stefan Kerth gezahlt worden, da der Kreistag coronabedingt zu diesem Zeitpunkt nicht tagen konnte und das Geld schnell gebraucht wurde.

Anzeige

Noch einmal knapp 3 Millionen und 307 000 Euro gehen jetzt als Betriebskostenzuschuss an die Verkehrsgesellschaft. Dafür stimmten am Montagabend 48 von 69 anwesenden Kreistagsmitgliedern bei ihrer Sitzung im Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“. Sieben Abgeordnete enthielten sich der Stimme.

Weitere OZ+ Artikel

VVR betriebsfähig halten

„Diese Zahlungen sind notwendig, um das Unternehmen überhaupt betriebsfähig zu halten“, begründet Landrat Stefan Kerth die Entscheidung. Sie sind ausschließlich notwendig, weil Fahrscheinverkäufe in Größenordnung nicht realisiert werden konnten. Bereits im April mussten so die Einnahmeausfälle bei der Schülerbeförderung infolge der Corona-Pandemie überbrückt werden, die das Unternehmen nicht aus eigener Kraft hätte ausgleichen können.

Jetzt, Ende des zweiten Quartals, sei dieser Zuschuss jedoch schon wieder nahezu erschöpft, heißt es in der Begründung zum Beschluss. Die Erlösausfälle für das erste Halbjahr 2020 betrugen mehr als zwei Millionen Euro, für das dritte und vierte Quartal geht die VVR von weiteren mehr als 1,8 Millionen Euro Verlusten aus.

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen 326 Mitarbeiter sind beim kreiseigenen Nahverkehrsbetrieb, der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR), beschäftigt. Mit 177 Bussen sichert das Unternehmen als Dienstleister des Landkreises den Nahverkehr auf der Straße in Vorpommern-Rügen ab. 2000 Kilometer lang ist das VVR-Liniennetz etwa, 71 Linien werden bedient. Zu- und aussteigen können die Fahrgäste dabei an 1221 Haltestellen. 8,8 Millionen Fahrplankilometer legen die Busse in einem normalen Jahr auf den Straßen des Landkreises zurück. Ob Schüler, Werktätige, Senioren oder Urlauber – rund 11,7 Millionen Fahrgäste befördert der Verkehrsbetrieb im Jahr normalerweise mit seiner Busflotte. 2019hat die VVR vom Kreis einen Betriebskostenzuschuss von 2,421 Millionen Euro erhalten. Die Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung betrugen 6,1 Millionen Euro.

Sichtlich erleichtert zeigte sich am Montagabend direkt im Grimmener Kulturhaus der VVR-Geschäftsführer Ulrich Sehl von der zügigen und relativ einmütigen Entscheidung durch den Kreistag Vorpommern-Rügen für den Betriebskostenzuschuss. „Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der überplanmäßige Zuschuss reichen wird – um die Einbußen aufgrund der wesentlich weniger gewordenen Fahrgäste wegen der Pandemie, aber auch Einnahmeausfälle aufgrund des Busfahrerstreiks in diesem Jahr sowie Mehrbelastungen aufgrund von höheren Löhnen abzufangen“, sagt VVR-Sprecher Michael Lang.

Fahrgastniveau liegt bei 45 Prozent

Allein im April sei die Anzahl der verkauften Fahrscheine gegenüber dem April 2019 um 92 Prozent zurückgegangen. Lang: „Eigentlich befördern wir täglich 8971 Fahrschüler. Nach der ersten, teilweisen Schulöffnung im Frühjahr waren es gerade einmal 1158 Schüler täglich.“ Und auch jetzt, kurz vor den Sommerferien, seien die Fahrgastzahlen noch nicht wieder auf dem sonst üblichen Niveau angekommen. Die Rückgänge würden immer noch bei etwa 40 bis 45 Prozent liegen.

Die Busfahrerstreiks im Winter 2020 hätten allerdings nichts mit dem jetzt notwendig gewordenen Zuschuss durch den Landkreis Vorpommern-Rügen zu tun, betont Michael Lang. Diese Verluste, die es bei den Fahrgeldeinnahmen in der Streik-Zeit gab, seien durch die geringeren Kosten beim Personal und Kraftstoff an den Streiktagen ausgeglichen worden. Pro Monat werden übrigens jetzt nach der Tarifeinigung von Ende April und der Lohnerhöhung monatlich circa 50 000 Euro an Lohnmehrkosten in der VVR ausgegeben, informiert Lang.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Preisanpassung 2021 geplant

Eine Preisanpassung ist in diesem Jahr nicht geplant. Allerdings würde die Geschäftsführung der Verkehrsgesellschaft überlegen, die Fahrscheinpreise für 2021 zu erhöhen. Michael Lang: „Dazu müssen aber erst noch Gespräche mit dem Landkreis geführt werden.“

Doch wo kommen die Millionen, die der Kreis jetzt für die Verkehrsgesellschaft ausgibt, her? „Aus dem Kreishaushalt“, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. „Aber es besteht die Hoffnung, dass noch Gelder für die coronabedingten Ausfälle im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vom Land fließen.“ Derzeit werden die Mehraufwendungen des Landkreises für die VVR aus Geldern, die ursprünglich für den kommunalen Straßenbau und für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr gedacht waren, abgesichert.

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch:

Von Almut Jaekel