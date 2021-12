Kreistag Vorpommern-Rügen fordert straßenbegleitende Radwege

Grimmen

„Fahrradwege an allen Landes- und Kreisstraßen“ in Vorpommern Rügen. So heißt ein neuer Beschluss des Kreistages, der am Montagabend in Grimmen gefasst wurde – mehrheitlich, allerdings mit vielen Stimmenthaltungen.

Damit soll gewährleistet werden, dass zukünftig im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen entlang der Landes- und Kreisstraßen straßenbegleitend Strecken für Radfahrer ausgebaut werden. Das stellen sich zumindest die Mitglieder der Fraktionen von BVR/FW (Bürger für Vorpommern-Rügen/ Freie Wähler) und CDU so vor, die den Antrag dem Gremium vorlegten.

Konkrete Planungen stehen noch aus

Das Radfahren ist aufgrund der oft schmalen Straßen nämlich derzeit gefährlich. Wie genau die vielen Radwege allerdings entstehen können und vor allem, wie sie bezahlt werden sollen, steht jedoch noch nicht fest. Die Kreistagsmitglieder beauftragen den Landrat Stefan Kerth, sich bei der Landesregierung für den Radwegebau an Landesstraßen einzusetzen und die Kreisverwaltung, zu ermitteln, wo im Kreis überhaupt Radwege fehlen und welche Mittel für diese Mammutaufgabe bereitgestellt werden müssen.

„Wir brauchen ein Konzept für alle Radwege an diesen Straßen, das ist Ziel dieses Antrags“, sagt Mathias Löttge, Fraktionsvorsitzender der BVR/FW. Einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur touristischen Erschließung des Landkreises nannte er das Vorhaben. Außerdem würden die neuen laut Straßenverkehrsordnung geforderten Abstandsregeln auf den Straßen zwischen Radfahrern und Lkw beziehungsweise Pkw vielerorts nicht eingehalten werden können.

Schon allein deshalb sei der umfassende Radwegebau dringend notwendig, betont Löttge. Karsten Simon, Fahrlehrer in der Fahrschule Greif in Stralsund erklärt: „Laut Gesetz müssen außerorts bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit zwei Meter Abstand beim Überholen von Radfahrern eingehalten werden. Dafür sind viele Straßen im Landkreis einfach viel zu schmal und straßenbegleitende Radwege dringend notwendig.“

Gemeindestraßen nicht einbezogen

Auch die Linke in persona von Christiane Latendorf will das Radewegenetz in Vorpommern-Rügen nachhaltig ausbauen. Ihr Änderungsantrag, dabei auch die Gemeindestraßen einzubeziehen, scheiterte jedoch an der fehlenden Mehrheit.

Nicht bei allen gab es jedoch die volle Zustimmung für die straßenbegleitenden Radwege. Für den Tourismus sollten besser landschaftlich schönere Strecken genutzt werden, war ein Argument, andere Strecken auszubauen. „Touristische Radwege sind gut, aber wir müssen erst einmal sehen, dass Fahrräder überhaupt entsprechend der neuen Abstandregelungen unterwegs sein können“, sagte Gerd Scharmberg. Anschließend könne man sich dann dem Radtourismus widmen.

Auch das CDU-Kreistagsmitglied Harry Glawe sprach sich für den Antrag aus. Klar sei jedoch auch, dass nicht sofort Gelder für alles gleichzeitig zur Verfügung stehe.

Lücke wird geschlossen

Konkreter wurden die Kreistagsmitglieder, als es um den Lückenschluss beim Radweg im Ortsteil Kuhle der Gemeinde Dranske auf Rügen ging. Planungs- und Grunderwerbskosten werden im Doppelhaushalt 2022/23 für das Jahr 2023 in Höhe von 35000 Euro eingeplant und in der mittelfristigen Investitionsplanung ab 2024 berücksichtigt. Dieser Radweg ist bereits seit 2004 fertiggestellt – allerdings mit der Lücke, die jetzt geschlossen werden soll. Finanziell werden sich die Gemeinde Dranske und der Kreis an der Investition beteiligen.

Straßen wechseln zeitweilig die Besitzer

Einem öffentlich rechtlicher Vertrag zwischen dem Kreis und dem Amt Altenpleen beziehungsweise der Gemeinde Klausdorf stimmten die Kreistagsmitglieder zu, um die Straßenbaulast der Kreisstraße 10 im Gemeindebereich zeitweise zu übertragen. So kann die Gemeinde Fördermittel einwerben und entlang der Kreisstraße von Klausdorf nach Muuks einen straßenbegleitenden Radweg bauen. Anschließend geht die Straße wieder an den Kreis zurück.

Mit dem gleichen Verfahren ist außerdem vorgesehen, auf der Insel Rügen von Puddemin bis zum Abzweig der L30 einen Radweg zu errichten. Der Vertrag wird in diesem Fall mit dem Amt Bergen für die Stadt Garz abgeschlossen.

Von Almut Jaekel