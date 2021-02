Vorpommern

OZ berichtete aus Anlass des Deutsch-Französischen Krieges über das Seegefecht bei Hiddensee im August 1870 von Schiffen des Norddeutschen Bundes gegen die Flotte des französischen Kaiserreiches. Der Krieg von 1870/71 war der letzte der drei Einigungskriege auf dem Weg zur Gründung des deutschen Kaiserreichs. Nach dem Erscheinen des Artikels meldete sich Martin Husen aus Stolpe/Usedom, Flottenarzt der Reserve und Experte für die Marinegeschichte.

Der erste Einigungskrieg war der gegen das Königreich Dänemark, das 1863 Schleswig entgegen geltender Absprachen stärker an sich binden wollte. Österreichische und preußische Truppen zogen daraufhin in den Krieg, Dänemark musste nach seiner Niederlage im Wiener Frieden die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg abtreten.

Drei preußische Segelschiffe waren ohne Kampfwert

Husen hat sich mit den Flottillen-Divisionen der preußischen Marine befasst. Beim Beginn der Auseinandersetzung mit den Dänen am 1. Februar 1864 verfügten die Dänen laut Husen in Nord- und Ostsee über 21 Kriegsschiffe mit 323 Geschützen. Preußen konnte zwei Korvetten, zwei Avisos und 19 Kanonenboote mit 89 Geschützen einsetzen, die aber nicht alle zur Verfügung standen.

„Die Segelschiffe ,Gefion’, ,Thetis’ und ,Niobe’ waren gegenüber den dänischen Dampf-Kriegsschiffen ohne Kampfwert“, so Husen weiter. Vom 10. März an blockierten die Dänen deutsche Ostseehäfen. Trotz ihrer Unterlegenheit unternahm die preußische Marine aber mehrere Vorstöße.

Die „Grille“ spielte 1864 und 1870 wichtige Rolle

Pommern wurde Kriegsschauplatz. So trafen am 17. März 1864 im Bereich der Prorer Wiek preußische Schiffe auf ein dänisches Geschwader. Das Gefecht dauerte zwei Stunden. „Die Schäden an den preußischen Schiffen war beträchtlich, hatten jedoch nicht die Einsatzfähigkeit reduziert.“ Beide Seiten erlitten Verluste.

Admiral Prinz Adalbert von Preußen (1811 bis 1873) übernahm Ende April 1864 den Oberbefehl über die preußischen Seestreitkräfte. Er schiffte sich auf der „Grille“ ein, die auch im Deutsch-Französischen Krieg als Flaggschiff eine wichtige Rolle spielte. Weitere Gefechte folgten, so am 14. April nahe dem Dornbusch auf Hiddensee. Der Krieg indes wurde zugunsten Preußens an Land entschieden.

