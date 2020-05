Kriegsende vor 75 Jahren: „Wenn die Russen kommen, gehen wir ins Wasser“

Ribnitz-Damgarten

Heute von genau 75 Jahren kapitulierte Nazideutschland bedingungslos. Für die Ribnitzer und Damgartener endete der Krieg bereits am 1. Mai 1945 mit dem Einrücken des I. Gardepanzerkorps, das zur 65. Armee der 2. Weißrussischen Front gehörte.

Bei vielen Menschen war die Angst vor den Russen so groß, dass sie sich das Leben nahmen. Die jahrelange Nazi-Propaganda und bekanntgewordene Übergriffe sowjetischer Armeeangehöriger im Osten zeigten Wirkung. Zeitzeuge Peter Laudan: „Sie erschossen sich, erhängten sich, schnitten sich die Pulsadern auf oder ertränkten sich im Ribnitzer See.“

Anzeige

Zu den wenigen Berichten, die es über dieses Kapitel der Stadtgeschichte gibt, gehört der von Renate Neumann. Sie erinnerte an das Schicksal der Familie Löbel. Frau Löbel und ihre drei Töchter hatten, um den Bombenangriffen auf ihre Heimatstadt zu entgehen, bei der Großmutter in Ribnitz Unterschlupf gefunden.

Weitere OZ+ Artikel

Älteste Tochter erschoss Mutter und zwei Schwestern

Renate Neumann: „Besonders erschütternd war es für mich, zu hören, dass Frau Löbel und ihre schönen und begabten Kinder tot waren. Frau Löbel soll gesagt haben, ’wenn die Russen kommen, gehen, wir ins Wasser.’“ Sie gingen nicht ins Wasser, sondern Rosemarie, die älteste Tochter, hatte am 2. Mai 1945 zunächst die Mutter und ihre beiden Schwestern erschossen und sich dann durch das Öffnen der Pulsadern selbst das Leben genommen. Die Ribnitz-Damgartener Stadtarchivarin Jana Behnke wies nach, dass in Ribnitz 57 Menschen durch Selbstmord starben.

Auch in Damgarten griffen bei einem Großteil der Bürger „Angst und Panik um sich“, schreibt Heimatforscher Jochim Busch. Zu den Einwohnern der Stadt, die in den Freitod gingen, gehörten unter anderem die Besitzer des Damgartener Kinos, des Rüstungsbetriebes Voigt und des Restgutes in Tempel. „Tragischerweise wurden auch Kinder mit in den Tod genommen“, so Busch.

Viele Frauen und Mädchen versteckten sich wochenlang

Mit dem Einrücken sowjetischer Soldaten begannen auch in Ribnitz und Damgarten die Vergewaltigungen. Mädchen und Frauen versuchten alles, um diesem Schicksal zu entgehen. Zeitzeuge Karl-Heinz Mevius: „Die jungen Mädchen, wenn sie in die Stadt gingen, verkleideten sich wie alte Omas. Mit langen Röcken, Kopftuch und Brillen ohne Gläser.“ Viele Mädchen und Frauen hätten wochenlang kein Bett gesehen und sich auf Heuböden versteckt.

Zeitzeugin Ingrid Damm berichtet, dass sich junge Frauen dadurch versuchten zu schützen, indem sie kleinere Geschwister als ihre eigenen Kinder ausgaben. Dennoch, viele Frauen und Mädchen wurden in Ribnitz und Damgarten Opfer von Vergewaltigungen.

Karl-Heinz Mevius berichtet über das Schicksal einer Familie im Körkwitzer Weg. Der Familienvater war Kommunist und hatte eigentlich die Russen freudig erwartet. „Er musste aber schon am 1. Mai 1945 mit ansehen, wie seine Frau und seine beiden Töchter mehrmals vergewaltigt wurden. Er hat sich und seine Familie ausgelöscht“, so Karl-Heinz Mevius.

Russen spielten Platten vom Balkon des Rathauses

Bis Mitte Mai beruhigte sich in Ribnitz und Damgarten nach und nach die Lage. Die Russen richteten in den Rathäusern der beiden Städte Kommandanturen ein und sorgten mit Befehlen dafür, dass die Wasser- und Stromversorgung wieder in Gang gebracht wurde und Bäckereien sowie andere Betriebe wieder die Arbeit aufnahmen.

Zeitzeuge Peter Laudan erinnert sich daran, das die Russen am Ribnitzer Rathaus und in den Zufahrten zu einigen Seitenstraßen Holzkonstruktionen aufgebaut haben mit Stalinbildern und Darstellungen voranstürmender Rotarmisten. Und manchmal sei Musik von erbeuteten Schallplatten vom Balkon des Rathauses zu hören gewesen. Unter anderem Zarah Leanders Lied „Davon geht die Welt nicht unter“.

Lesen Sie auch:

Von Edwin Sternkiker