Kriterien für Sportlerehrung soll sollen überarbeitet werden

Ribnitz-Damgarten

Die Kriterien für die jährlichen Ehrungen verdienter Sportler der Bernsteinstadt sollen überarbeitet werden. Das regte der alte und neue Vorsitzende des Sportausschusses der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung, Hans-Dieter Konkol ( CDU), am Dienstagabend während der konstituierenden Sitzung des Gremiums an.

Konkol war auf Vorschlag von Ausschussmitglied Horst Schacht ( Die Linke) zum Vorsitzenden des Sportausschusses gewählt worden. Erster Stellvertreter Konkols ist Schacht selbst, zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden wurden Stefan Stuht (Die Unabhängigen) gewählt.

Hans-Dieter Konkol, Vorsitzender des Sportausschusses. Quelle: Claudia Noatnik

Hintergrund des Vorschlags Konkols ist, dass bei der Sportlerehrung im Rahmen des Neujahrsempfangs des Bürgermeisters nur Sportler ausgezeichnet werden, die in Ribnitz-Damgarten oder in den amtsangehörigen Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow wohnen. In den Sportvereinen seien auch Kinder, Frauen und Männer aktiv und erfolgreich, die ihren Wohnsitz außerhalb haben. „Alle Sportler repräsentieren die Stadt“, sagte Konkol. Deshalb sollten auch alle Sportler, die Erfolge für Ribnitz-Damgarten erzielen, gewürdigt werden.

Diese Regelung hatte es vor einigen Jahren bereits gegeben. Allerdings sei in der Folge von Gästen des Neujahrsempfangs geäußert worden, dass die Ehrung zu lange gedauert habe und die Aufmerksamkeit der Gäste im Laufe der Ehrung sank, so Antje Weilandt. Als Leiterin des Sachgebiets Gebäudemanagement und Sport in der Verwaltung betreut Weilandt den Sportausschuss.

Nicht sich selbst beklatschen

Bis zu 50 Sportler wurden damals auf der Bühne ausgezeichnet. Ein Vorschlag, eine separate Sportlerehrung ins Leben zu rufen, sei von den Sportvereinen der Stadt abgelehnt worden. „Die Sportler wollten sich nicht selbst beklatschen“, so Weilandt. Der Neujahrsempfang, zu dem auch zahlreiche Sponsoren der Vereine eingeladen werden, sei der richtige Rahmen, um die Leistungen der Aktiven mit angemessener Öffentlichkeit zu würdigen. Um die Auszeichnung zu straffen, wurde schließlich festgelegt, nur ortsansässige Sportler auszuzeichnen.

Grundsätzlich sei es richtig, das Thema zu diskutieren, waren sich die Mitglieder des Sportausschusses einig. Eine zu ausgedehnte Ehrung sei jedoch weiterhin nicht sinnvoll. „Eine inflationäre Ehrung ist eher peinlich“, meinte Ausschussmitglied Ralf Schneider ( CDU). „Das ist in erster Linie ein Empfang, nicht nur eine Sportlerehrung. Wir müssen grundlegend über das System nachdenken“, sprach Stefan Stuht die Kriterien, nach denen die auszuzeichnenden Sportler ausgewählt werden an.

Drei Kategorien

Die Sportler werden in drei Kategorien ausgezeichnet. Titelträger – ab Landesmeisterschaft aufwärts - werden geehrt, zudem besondere sportliche Leistungen. Drittens werden Aktive für besondere ehrenamtliche Leistungen ausgezeichnet, etwa langjährige Trainer. Über die Ehrungen in Kategorie zwei und drei befindet der Sportausschuss. Die Kandidaten werden für durch die Sportvereine vorgeschlagen.

Während der nächsten Sitzungen des Sportausschusses soll das Thema im Detail diskutiert werden. Dass die Änderungen jedoch bereits zum nächsten Neujahrsempfang wirksam werden, sei jedoch unwahrscheinlich.

Von Robert Niemeyer