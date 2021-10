Ribnitz-Damgarten

Gegner des geplanten Bernsteinresorts haben bei der Sitzung der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung am Mittwoch gegen das Vorhaben auf Pütnitz protestiert. Sprecher der Gruppe von etwa 15 Personen, Mitglieder der Bürgerinitiative „Für unsere Heimat – Kein Massen-Tourismus auf Pütnitz“, forderten eingangs der Stadtvertretersitzung unter anderem, das Projekt auf der Halbinsel zu stoppen.

Die Stadtvertreter sollen „sich ihrer Verantwortung bewusst werden“ hieß es. Die Halbinsel solle zwar entwickelt werden, aber „nicht mit einer Industrie von vorgestern“. Das Projekt bedeute „Verkehrschaos, prekäre Arbeitsplätze, die direkt in die Armut führen, und die Zerstörung unserer Natur. Die Stadtvertreter wurden aufgefordert, „einen Beschluss“ zu fassen, „der die massentouristischen Pläne auf Pütnitz für die Gegenwart und die Zukunft beendet“. Jeder einzelne Stadtvertreter solle in den nächsten Tagen zum Gespräch eingeladen werden.

„Das trifft mich zutiefst.“

Eine Antwort aus der Stadtvertretung verpassten die Mitglieder der Protestbewegung. Mehrfach war das Bernsteinresort im Verlauf der Sitzung Thema der Diskussion. Doch wenige Augenblicke nach ihrem Vortrag verließ die Gruppe das Begegnungszentrum, ohne eine Antwort abzuwarten.

Die Halbinsel Pütnitz mit dem ehemaligen Militärflugplatz. Quelle: C.J. Bode

Eine Umgangsform, die auf wenig Gegenliebe stieß. „Miteinander reden ist wichtig. Ich finde es echt beschämend, hier etwas zu fordern, uns direkt anzusprechen, und nach der Ansprache wird der Raum verlassen“, sagte Andreas Gohs, Vorsitzender des Damgartener Stadtausschusses und Mitglied der CDU/FDP-Fraktion in der Stadtvertretung. „Das trifft mich zutiefst.“

Gohs verwies darauf, dass die Stadtvertreter Bürger der Stadt seien, die sich ehrenamtlich einbringen. Entsprechend sei es eine Frage des Respekts, zumindest in der Einwohnerfragestunde der Stadtvertretersitzung die Geduld zu haben, eine Antwort abzuwarten.

„Durch häufigeres Erwähnen wird es nicht wahrer.“

Auch Bürgermeister Thomas Huth wehrte sich gegen die Kritik. „Durch das immer häufigere Erwähnen des Wortes Massen-Tourismus wird es nicht wahrer“, so Huth. Die Rede sei von 3200 Betten im geplanten Center Parcs plus 300 Campingplätzen. Runtergerechnet auf Monate und Tage „ist das kein Massentourismus“, so Huth, der auch die Fakten der Initiative monierte.

Einmal mehr sprachen deren Vertreter davon, dass mit dem Bernsteinresort mehrere Hunderttausend Touristen auf die Halbinsel Pütnitz kommen würden. In diesem Fall war von 800000 die Rede, auch mehr als eine Million Gäste wurden in der Vergangenheit bereits kolportiert. Einmal mehr betonte die Verwaltung, dass es sich dabei um Übernachtungen, nicht einzelne Personen handeln würde. Bürgermeister Thomas Huth sprach von bis zu 170 000 Menschen, die über das Jahr verteilt das Resort für Übernachtungen buchen würden.

Immer wieder wurde betont, dass einzig der Center Parcs und der Campingplatz des Pangea-Islands neue Urlauber anlocken würde. Alle weiteren Besucher des Resorts seien als Einheimische oder Gäste anderer Urlaubsorte bereits da.

Im vergangenen Jahr wurden statistischen Angaben zu Folge rund 475 000 Urlauber auf Fischland-Darß-Zingst gezählt. 2019, dem letzten coronafreien Jahr, waren es laut Statistischem Amt MV etwa 575 000 Menschen, die in die Region kamen. Zum Vergleich: Die Insel Usedom hatte 2019 etwas mehr als 1,2 Millionen Ankünfte, Rügen knapp 1,5 Millionen.

Bernsteinresort auf Pütnitz: Das ist geplant Center Parcs plant einen Ferienpark mit 500 Ferienhäusern und 100 Hotel- und Ferien-Apartments und insgesamt 3200 Betten. Mit 600 000 Übernachtungen pro Jahr rechnet das Unternehmen. Genutzt wird vor allem die Fläche der ehemaligen russischen Landebahn. Etwa 107 Hektar nutzt Center Parcs. Die gesamte Halbinsel Pütnitz ist etwa 650 Hektar groß. 220 Millionen Euro wolle das Unternehmen investieren. 2026 will Center Parcs eröffnen. Die Supreme GmbH & Co. KG aus Rostock, plant mit Pangea Island auch einen Familien- und Freizeitpark. 40 Millionen Euro soll der kosten. So soll ein See entstehen, auf dem eine Surfwelle produziert werden kann. Surfworkshops, Trainingsstunden und Wettbewerbe können hier veranstaltet werden. Kletterparcours, Skateboardpark oder BMX-Strecke gehören ebenfalls dazu. Geplant sind Co-Working-Lager für Künstler und Kreative sowie Camping-Plätze. 35 Hektar will Supreme für sein Vorhaben nutzen. Das Unternehmen rechnet mit 200 000 Besuchern jährlich. Das Technikmuseum soll sich in seinem Bestand bewegen. So sollen die drei genutzten Hallen saniert und die Nebenräume der Hangars als Ausstellungsräume hergerichtet werden. Das Spielangebot für Kinder soll sich vergrößern. Fahrattraktionen bleiben erhalten. Der maritime und der Eisenbahnbereich könnten ausgebaut werden. 25 Hektar nutzt das Technikmuseum, dessen Verantwortliche mit etwa 50 000 Besuchern jährlich rechnen. Im Osten des Geländes planen die Bernsteinreiter aus Hirschburg einen Reiterhof mit Streichelzoo. Gebaut werden soll ein Hauptstall für 50 bis 70 Pferde. Zudem soll eine Reithalle errichtet werden. Zum Konzept gehören eine Servicestation sowie ein Zentralgebäude mit Aufenthaltsräumen, Sanitärtrakt und einem Bistro. Von den 30 Hektar Gesamtfläche werden 1,5 Hektar mit Gebäuden und Wegen versiegelt. 3,5 Millionen Euro beträgt das Investmentvolumen. Entstehen könnte außerdem ein Indoor-Spielplatz. Es gibt bereits lose Gespräche mit einem Interessenten.

In den sozialen Medien war die Bürgerinitiative außerdem kritisiert worden, da sich ihr Ziel offenbar geändert hat. Gestartet waren die Gegner des Resorts im Grunde als Befürworter. In einer nach wie vor im Internet auffindbaren Onlinepetition hieß es zunächst, dass der Center-Parcs-Ferienpark erst gebaut werden solle, wenn es eine Umgehungsstraße gibt. Heißt also: Per se hatte man zunächst nichts dagegen. Eine Umgehung um Damgarten herum sollte lediglich vorher entstehen. Die Stadt hat bekanntlich Planungen für eine Baustraße und eine Umgehungsstraße angeschoben. Nun wird das Ende für das gesamte Projekt gefordert.

Fraktionen stehen zum Bernsteinresort

Damit das geschieht, also die Stadtvertreter einen Beschluss fassen können, ist ein entsprechender Antrag bzw. eine Beschlussvorlage notwendig. Keine der Fraktionen in der Stadtvertretung werde dies tun, ergab eine Umfrage. „Wir sehen das Große und Ganze. Wir brauchen die Ansiedlung, um Ribnitz-Damgarten als Mittelzentrum zu erhalten“, sagte Hans-Dieter Konkol, Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion.

Tino Leipold, Vorsitzender der Fraktion Die Unabhängigen, sagte: „Wir haben keine Sorgen, dass bestimmte Punkte nicht berücksichtigt werden. Das wird regelmäßig in den Ausschüssen und Foren diskutiert. Unsere Fraktion steht hinter dem Projekt.“

Michael Meister, Vorsitzender der AfD-Fraktion betonte die wirtschaftliche Komponente des Bernsteinresorts. „Es schafft Arbeitsplätze und spült Geld in die Kassen, Geld, das für Kitas und Schulen benötigt wird.“

Heike Völschow, Vorsitzende der Fraktion Die Linke, sagte: „Es wäre Unsinn, das Projekt zurückzufahren. Wenn wir einfach nichts machen, wird unsere Stadt verfallen.“

Susann Wippermann, Vorsitzende der SPD/Grüne-Fraktion, sagte ebenfalls, dass aus ihrer Fraktion kein Antrag zur Beendigung des Projektes gestellt werden würde. „Da ist nichts angedacht. Es geht ins B-Plan-Verfahren, und gut.“

