Im Jahre 1948 besuchte die Malerin Ruth Klatte erstmals für eine Woche Ahrenshoop. In ihrer Wahlheimat Wieck lebt sie seit 1961 in ihrem Rohrdachkaten. Hier wagte sie einen künstlerischen Neuanfang. Im Garten schwingen Stockrosen im Wind, tanzen Schmetterlinge in der Buddleia, ragen Königskerzen in die Höhe. Ruth Klatte sitzt nah am Fenster ihres Klavierzimmers, vertieft in ihre Bibel und in „Die Losungen 2020“.

Erfreut blickt sie auf und hat spontan Muße für ein Gespräch. „Ich freue mich an den Worten, die in der Bibel auf mich zukommen. Sie geben mir Weisung und Rat. Wenn man so alt ist, kommt man darauf.“ Es ist ja beinahe ein biblisches Alter, das die Künstlerin erreicht hat. Nur noch eine Mondnacht trennt sie am Dienstag von ihrem 95. Geburtstag am 15. Juli.

Im Einklang mit sich selbst

„Von mir selbst könnte ich nun so viel sagen, dass ich authentisch bin, auch wohl immer schon war. Die letzte Ausstellung im Kunstkaten 2015 machte mir dies ganz bewusst. Es heißt ja: Im Einklang mit sich selbst sein.“ Der im Kunstkaten Ahrenshoop gegebene Raum erforderte eine Auswahl der Bilder, die genügen musste, den von ihr vollzogenen Weg aufzuzeigen, der auch seine Brüche und Auszeiten hatte und die Künstlerin veranlasste, immer neu bei sich anzufangen.

Und so geht es ihr bis heute. Sie spricht Gedanken zu Gott: „Du bist das Wunder, der Tag, das Licht, die Seele – Beginnen und Vollbringen.“ Sie ist umgeben von ihren Bildern wie mit den stahlblauen Buchenstämmen, die auf rostbraunem Grund Schatten werfen, Öl auf Leinwand, 1960, dem romantischen „Schaf unter Rosen“, 1963, und dem Holzschnitt „Gekreuzigt“, eine abstrakte Arbeit von 1960.

Ausstellung im eigenen Haus

In ihrem Haus sind die Bilder so verteilt, dass sie eine Ausstellung ergeben, die ein Leben erzählt und eine feinsinnige Künstlerin erkennen lässt. Sogar am Treppenaufgang und an den Dachschrägen reihen sich Landschaften, zauberhafte Blumenaquarelle und eindrucksvolle Porträts, darunter die Stralsunder Ärztin Frau von Suchodolitz, die träumerisch blickende Petra, Enkelin der Barther Malerin Elisabeth Sittig, das lesende Kind, das schreibende junge Mädchen.

Dabei sind auch ihre Töchter, die zwölfjährige Almut lesend in der Sonne 1959, und die kleine „Angelika zum Fasching“,1955. Ein Selbstporträt, eine Bleistiftzeichnung von 1959, erinnert an die Zeit in Meiningen. Ein kleines Ölbild zeigt sie auf der nächtlichen Fahrt mit dem Rad bei Mondschein. Der Lichtkegel der Lampe eilt ihr voraus. Dieses Bild „Heimfahrt“ warb für ihre umfangreichste Ausstellung im Thüringer Museum Eisenach von Oktober 2009 bis Februar 2010 mit dem Titel „Auf den Weg gebracht – Ein Leben in Bildern“.

Unterwegs mit dem Motorroller

In dem schön gestalteten Buch „ Ruth Klatte Bilder und Träume“, herausgegeben 2005 von Annette Winter und Guenter Roese, schreibt sie in einem Nachwort, wie sie zur Landschaft von Fischland und Darß steht: „Die Antwort sind ja meine Bilder, die auch ‚Sprache‘ sind.“

„Ich bin geboren und groß geworden in sehr schöner Umgebung, an der Elbe. Danach war ich zehn Jahre in Thüringen, Meiningen, wo die Rhön schon beginnt, Eisenach in der Nähe liegt.“ Als sie in den Besitz eines Motorrollers gelangte, flog sie aus, „für jeweils vier Wochen im Jahr, zur See hin, wo den Himmel nichts verstellte, er bis an seine äußerste Grenze ging. Nie vorher sah ich Sonne und Mond so aufgehen – und den Sternenhimmel ganz. Dieses war bestimmend für mich; dort wollte ich nun malen.“ Das Ehepaar Klatte hatte sich 1961 getrennt, und jeder musste sich nun für sich bewähren.

„Ich könnte noch malen, aber dafür fehlt mir die Kraft“

Ruth Klatte, als ein Wunschkind 1925 in Dresden geboren, wuchs in Pirna auf, wo die Großeltern ein Bildergeschäft mit Rahmenwerkstatt in Dresden besaßen. Der Großvater pendelte ständig hin und her. „Er war auch Erfinder, unter anderem von Drehschränken, die patentiert wurden.“ Die Großmutter half ihm unermüdlich, war vor allem Gärtnerin. „Meine Mutter war ihr Leben lang für das Geschäft und die Werkstatt in Pirna zuständig.“ So hat sich bei Ruth Klatte sehr früh der sichere Blick für die Hängung von Bildern eingestellt. Ihre künstlerische Ausbildung erfuhr sie in Dresden an der Kunstgewerbeakademie und bei dem Landschaftsmaler Rupprecht von Vegesack.

Das Bild „ Pirna/ Elbe im Nebel 1945“, signierte sie noch mit ihrem Geburtsnamen Ruth Czurda. Ruth Klatte findet ihren künstlerischen Ausdruck vor allem im Aquarell, in der Zeichnung, im Holz- und Linolschnitt. Ihr Herz und die innere Bewegtheit waren immer dabei. Sie sagt: „Ich könnte noch malen, aber dafür fehlt mir die Kraft.“ Die steile Treppe zum Atelier erklimmt sie mühsam und nur selten. Ihre Mahlzeiten bereitet sie sich noch selbst zu. Während sie erzählt, kommt Krankenpfleger Martin mit Maske und Augentropfen. Ein kurzer stiller Moment. An ihrem Geburtstag steht in den Losungen: „So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe.“

Von Elke Erdmann