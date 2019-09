Titel verteidigt – Rekord gebrochen

Alt Guthendorf

Irgendwas macht Familie Wegener richtig. Zum zweiten Mal in Folge brachten Robert Wegener und Sohn Phillip den schwersten Kürbis mit zum Kürbisfest nach Alt Guthendorf. Bereits im vergangenen Jahr gewann das Vater-Sohn-Gespann aus Parkentin ( Landkreis Rostock) den Wettbewerb. 107,8 Kilogramm brachte das letztjährige Exemplar auf die Waage. In diesem Jahr brachen sie erneut den Gewichtsrekord. „So schwer war noch keiner“, sagte Renate Topp, Ausrichterin des beliebten Festes auf dem Gutshof in dem Marlower Ortsteil. 129 Kilogramm wog der Kürbis von Robert und Philipp Wegener. Titel verteidigt. Und das Geheimnis? „Es gibt keins. Vier bis sechs Gießkannen Wasser jeden Tag, das ist alles“, sagte Robert Wegener.

Mehr als 1000 Besucher kamen am Sonnabend nach Alt Guthendorf, um das alljährliche Kürbisfest zu feiern. „Das ist wie ein kleines Erntefest. Es ist eine sehr schöne Tradition, einmal im Jahr zusammenzukommen und darüber nachzudenken, wo das Essen eigentlich herkommt. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Regale voll sind“, sagte Christian Ehlers. Der Geschäftsführer des Bauernverbandes Nordvorpommern übernahm das Wiegen der Kürbisse, die für den Wettbewerb abgeliefert worden waren.

„Es ist immer wieder schön. Die Leute lieben die Atmosphäre, verbringen teilweise den ganzen Tag hier“, freute sich Renate Topp über den Zuspruch. Etwa 40 Helfer waren an der Organisation beteiligt. Unter anderem hatten Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Marlow die kulinarische Versorgung übernommen und für Kinder Ponyreiten angeboten. An zahlreichen Ständen verkauften Händler aus der Region ihre Produkte.

„Die Vorbereitung ist mittlerweile Routine. Eltern, Großeltern, Kinder, alle packen mit an“, so Renate Topp. Zum 16. Mal fand das Kürbisfest auf dem Gutshof und dem Nussbaumhof statt. „Die Menschen kommen auch, um zu sehen, wie sich der Gutshof entwickelt.“ 1999 hatte Renate Topps Tochter einen Teil des Gutshofes gekauft, seit 2002 gehört die Anlage komplett der Familie, die das Gutshaus und das Grundstück aufwendig sanierten. Im vergangenen Jahr wurde der vordere Teil des Gutsparks für 18000 Euro verschönert, gefördert durch das Leader-Programm.

Von Robert Niemeyer