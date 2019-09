Küstenputztag: Kippen und Korken statt Muscheln und Bernstein

Zingst

Die einen klatschten Beifall, andere schüttelten den Kopf, als am Samstagvormittag die neunköpfige „Putzkolonne“ mit acht Eimern und Latex-Handschuhen bewaffnet ausschwärmte, um einen kleines Stückchen Strand zu putzen. Weltweit sollen es Tausende gewesen sein, die am „ Internationalen Küstenputztag“ Strände, Fluss- und Seeufer von Müll befreiten, in Mecklenburg-Vorpommern hatte der Naturschutzbund ( Nabu) zu Aktionen in Rostock und Schwerin eingeladen.

„ Zingst kooperiert mit dem BUND“, erklärte Lilia Reisig (28), Produktmanagerin „Natur“ der Kurverwaltung und verwies auf zahlreiche „Strand-Entdecker-Touren“ aber auch „eigene“ Müll-Sammelaktionen, als sie noch schnell ein paar blaue Säcke organisierte. An der Seebrücke warteten Jens Grönwoldt und Josephine Tilegant aus Born vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) schon auf sie und weitere Freiwillige.

Sechs Urlauber waren bereit, eine Stunde lang 100 Meter rechts und links der Seebrücke zu reinigen. „Ich möchte wenigstens einen Minibeitrag leisten“, erklärte Ursula Schramm, aus Aschaffenburg, aufgerüttelt von Nachrichten über verunreinigte Strände und Plastikmüll in den Meeren und für Sonja Epkenhans aus Hannover ist Dänemark in puncto Sauberkeit ein Vorbild. „Dabei ist es hier ja schon sehr sauber“, stellte Tanja Bode aus Kassel beim Blick in ihren Eimer fest, aber es handele sich ja um ein grundsätzliches Problem.

Zur Galerie Freiwillige Helfer packten am Sonnabend in Zingst mit an und säuberten einen 100 Meter langen Abschnitt. Start war an der Seebrücke. Auffällig war vor allem die große Anzahl an Zigarettenstummeln.

„Solche Aktionen sind wichtig und richtig“

„Was sammelst du denn da?“ Strandbesucherin Mathilde ist neugierig geworden, staunt über Kippen, Korken und Plastik statt Kiesel, Muschel und Bernstein. „Warst Du am Freitag auch auf der Demo?“, will die neunjährige Hamburgerin wissen. „Ich ja.“ Bald hat sie auch ihre Großeltern, Bruder Janek (7) und Papa Jens angestiftet. Plastikmüll, Kronkorken und Holzreste wandern in die Eimer. „Das läppert sich“, kommentierte Christiane Hansen, die es ärgerlich findet, wenn Leute überall ihren Müll liegen lassen. Mit ihrem Mann Dietmar wollte sie schon immer 'mal den Strand fegen, nun passte der Termin zum Zingst-Urlaub. Zuhause in Rostock wären sie natürlich auch aktiv geworden: „Solche Aktionen sind richtig und wichtig.“

Das wird in Zingst erst auf den zweiten Blick klar. Denn man muss schon etwas genauer hinschauen, um das zu erkennen, was die professionellen Reinigungsrechen nicht mehr erfasst haben und was schließlich in den Eimern dominiert: Die vielen kleinen Filterzigarettenkippen. Getränkt mit Schadstoffen warteten sie am Strand darauf, von den Wellen ins Meer getragen zu werden. „Während der Umweltfoto-Tage haben zehn Personen innerhalb von einer Stunde auf 100 Strandmetern 264 oberflächlich liegende Kippen gesammelt“, erinnert sich Josephine Tilegant und zeigt, wie sich die kleinen Zeitbömbchen im Tang verfangen.

Laut Nabu kann eine einzige Kippe rund 50 Liter Wasser verunreinigen. „Das ist Kunststoffmüll, der zersetzt sich sehr langsam, die Kippen zerfasern zu Mikroplastik, das sich in der Nahrungskette anreichert“, ergänzt Jens Grönwoldt. Alexandra Gebauer ist erschüttert über die Acht- und Ahnungslosigkeit, mit der Glimmstängel im Strand erstickt werden: „Ich bin selber Raucherin, wenn ich das sehe, schäme ich mich. Dabei verschenkt der Strandkorbverleih hier praktische Strandascher!“ Die Urlauberin aus Kassel zeigt das kleine Utensil.

Gäste sind sensibler geworden

„Das bringt doch alles nichts, solange die Inder nicht mitmachen und die Chinesen ...“, werden die „Reinigungskräfte“ nach einer Stunde wieder am Treffpunkt von einer Besucherin empfangen, doch eine Alternative weiß sie nicht. „Wenn jeder ein bisschen tut, ist insgesamt auch viel geschafft“, entgegnen die Sammler der acht etwa halb vollen Eimer mit Grapefruitschalen, Verpackungsresten aus Kunststoff oder Papier, einer Flasche, einem Taschenbuch, Feuerwerksresten, Holzbrettern, Plastiklöffeln und jeder Menge Kippen. Eigentlich sei es hier recht sauber nur die Zigarettenfilter wären ein Problem, fasst Lilia Reisig zusammen. Man müsse zudem verfolgen, was mit dem gesammelten und sortierten Müll weiter geschehe, schlimmstenfalls würde er nach Asien verkauft. „Unsere Gäste sind jedenfalls sensibler geworden, fragen gezielt nach. Die Strandgastronomie stellt auf Mehrwegplastik um, aber Alternativen sind manchmal nicht leicht zu finden.“ Aber schließlich beginnt jeder noch so lange Weg mit einem ersten kleinen Schritt.

Im Schnitt 70 Müllteile pro 100 Meter Bis zu 13 Millionen Tonnen Plastikabfällegelangen jedes Jahr weltweit vom Land ins Meer. Millionen Tiere sterben einen qualvollen Tod, wenn sie Tüten, Verpackungen oder Feuerzeuge mit ihrer natürlichen Nahrung verwechseln oder sich am Müll strangulieren. An den Stränden der Ostsee liegen durchschnittlich 70 Müllteile pro 100 Meter. Vor allem kleine Plastikteile oder Zigarettenstummel sind nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Bei den Zersetzungsprozessen werden gefährliche Inhaltsstoffe freigesetzt, die sich in der Nahrungskette anreichern und nachhaltig das Erbgut und den Hormonhaushalt der Lebewesen beeinflussen können. (Quelle Naturschutzbund)

Mehr zum Thema: Müllsammler säubern Meer und Rostocks Küste, „Cleanup Day“: Kuriose Funde bei Rostocks Müll-Sammelaktion

Von Susanne Retzlaff