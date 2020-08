Ahrenshoop

Der Strand in dem Künstlerort soll besser geschützt werden. Marode Buhnen sollen neuen weichen. Darüber informierte Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU) während der jüngsten Zusammenkunft der Gemeindevertreter. 15 alte Buhnen werden gezogen, 14 neue Buhnen werden gesetzt. Der Beginn der bereits seit Längerem geplanten Arbeiten erfolgt im kommenden Monat. Bis Ende November soll der Ersatz der alten Buhnen abgeschlossen sein.

Als Lagerplatz für die Buhnenhölzer ist das Areal zwischen Kirchnersgang und dem Strandzugang in Verlängerung des Weges Am Strom vorgesehen. Das Holz lagert damit auf Teilen eines Areals, das die Kommune selbst erwerben will. Erst in diesem Jahr wurde ein millionenschwerer Nachtragshaushalt beschlossen, um das insgesamt rund 4000 Quadratmeter große Grundstück erwerben zu können (die OZ berichtete). Noch in diesem Jahr soll das Geschäft unter Dach und Fach gebracht werden.

Keine Basis mehr für Saisontreppe

Vor dem Winter wurde die Saisonbrücke in den vergangenen Jahren abgebaut. Künftig wird sie nicht wieder installiert. Quelle: Timo Richter

Auswirkungen durch die Kraft der Ostsee bekommt das Ostseebad auch direkt zu spüren: Die beliebte Saisontreppe am Hochufer im Ortsteil Niehagen wird nicht wieder aufgebaut. „Es ist einfach kein Strand mehr da, um das Fundament für die Basis der Treppe zu legen“, so Benjamin Heinke während der Sitzung der Gemeindevertreter. Nun wird nach einem anderen Standort für die Treppe Ausschau gehalten, die dann aber an neue Gegebenheiten angepasst werden müsste.

Derzeit scheint es aber eher wahrscheinlich, dass die Treppe gar nicht mehr aufgebaut wird. Es erfolgt eine intensive Absicherung der einstigen Radarstation auf der Abbruchkante zwischen dem Ahrenshooper Ortsteil Niehagen und Wustrow. „Unterhalb der Gebäudereste besteht akute Lebensgefahr“, betonte der Bürgermeister. Mit der Treppe würden zusätzliche Verkehrsströme in den Gefahrenbereich gelenkt.

Sanierung von Strandzuwegung geplant

Mit Wasser hat es die Kommune auch im Weg zum Hohen Ufer zu tun. Dort geht es nicht um die Ostsee, sondern um Niederschlagswasser. Das sammelt sich nach Regenfällen in einzelnen Bereichen und behindert ein Passieren des Weges. Darum soll die von vielen Menschen genutzte Zuwegung zum Strand in Höhe des Wellenbrechers instandgesetzt werden. Die Arbeiten beschränken sich laut Bürgermeister auf eine Nivellierung des Weges, um Wasseransammlungen zu verhindern.

Von Timo Richter