Dierhagen

Einen tierischen Einsatz hatten am Donnerstagabend zwei Polizisten des Ribnitz-Damgartener Polizeireviers. Gegen 19.20 Uhr war gemeldet worden, dass in Dierhagen auf Höhe der Pappelallee Kühe auf der Landesstraße 21 stehen. Als die Polizei eintraf, fanden sie mehrere dutzend Tiere vor, die die Straße versperrten. Sie waren offenbar von einer benachbarten Weide entwichen.

Die beiden Beamten ergriffen die Initiative und trieben die Tiere selbst zurück auf die Weide. Nach zehn Minuten war die Landesstraße wieder frei.

Die Herde gehört einem Landwirt aus der Region. Ein Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebes sicherte die Weide ab. Weder Mensch noch Tier kamen zu Schaden.

Am Freitagmorgen wurden abermals entflohenen Tiere gemeldet. Dieses Mal fingen jedoch die Besitzer sie ein. Zwei Pferde waren in Kloster Wulfshagen entwichen. Sie waren zunächst gegen 5.20 Uhr im Birkenweg entdeckt worden, von wo aus sie in einen nahe gelegenen Wald liefen. Zwei Stunden später waren die Pferde wieder eingefangen.

Von Robert Niemeyer