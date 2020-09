Ribnitz-Damgarten

Seit nunmehr fast zwei Jahren läuft in Ribnitz-Damgarten die sogenannte Kulturwerkstatt, ein Prozess, der das kulturelle Leben in der Bernsteinstadt unter die Lupe nimmt. Das Ziel: Ein Kulturentwicklungskonzept für Ribnitz-Damgarten.

Am Wochenende steht nun der nächste Schritt an. Auf dem Marktplatz in Ribnitz haben dann die Bürger der Stadt Gelegenheit, sich aktiv mit eigenen Ideen einzubringen. Von 9 bis 16 Uhr heißt es dann „Kultur entwickeln – Gemeinsam für unsere Stadt“.

Onlineumfrage ausgewertet

Dann werden auch die Ergebnisse der Umfragen vorgestellt, die im Dezember und Januar durchgeführt worden waren. Auf dem Ribnitzer Weihnachtsmarkt oder auch vor Supermärkten waren 50 qualitative Interviews geführt worden. Außerdem gab es im Internet eine große Onlineumfrage, an der sich nach Angaben der Stadtverwaltung etwa 500 Menschen beteiligten. Nachdem der Corona-Stopp sowohl das kulturelle Leben als auch die Kulturwerkstatt selbst ausgebremst hatte, ist die Umfrage nun ausgewertet und kann der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

„Es sind verschiedene Handlungsfelder aufgeploppt“, sagt Teresa Trabert, Geschäftsführerin der Kreativagentur Fint aus Rostock. Trabert und ihr Team begleiten den Prozess. Zu den Ergebnissen gehöre beispielsweise, dass sich viele Jugendliche der Stadt einen „Ort mit WLAN zum Abhängen“ wünschen, so Trabert. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Vernetzung der Kulturschaffenden, also der Künstler, Musiker, Veranstalter etc. untereinander. Auch solle die Sichtbarkeit der Kultur verbessert werden. „Dabei geht es um die Frage: Wie finden die Menschen Kulturangebote.“

Quelle: Robert Niemeyer

Ribnitz versus Damgarten

Ein weiteres Handlungsfeld ist die Mobilität und die Frage, wie Bürger – vor allem ältere – Konzerte oder Feste erreichen können. Die Stadt hatte zuletzt eine Lösung ausprobiert und zu einem Konzert der Reihe Naturklänge im Freilichtmuseum in Klockenhagen einen Busshuttle-Service angeboten.

Die Veranstaltung ist als eine Art Marktplatz mit verschiedenen Ständen konzipiert. Vereine unterstützen mit Kaffee und Kuchen. Für ein kleines Kulturprogramm sorgen die Original Mecklenburgische Blaskapelle, die zwischen 13 und 16 Uhr spielt, sowie die Theatergruppe Schlündelgründer.

Weiterhin wünschen sich laut Trabert viele Menschen auch Kulturangebote außerhalb der Hauptsaison. Auch das Verhältnis zwischen Ribnitz und Damgarten spiele eine Rolle. Immer mal wieder wird kritisiert, dass das Gros an Veranstaltungen in Ribnitz stattfindet.

Und nicht zuletzt geht es auch um die Zukunft des Stadtkulturhauses, der eigentliche Auslöser des Prozesses. Das Veranstaltungshaus an der Ribnitzer Klosterwiese stand vor etwas mehr als zwei Jahren auf der Abschussliste, nachdem an der Bernsteinschule das Begegnungszentrum als neuer Veranstaltungsort eröffnet worden war. Nach Kritik aus der Bevölkerung wurde die Kulturwerkstatt ins Leben gerufen, um auch zu schauen, ob es für das Stadtkulturhaus einen Bedarf und ein Konzept geben kann.

Stadtkulturhaus : Ja oder nein?

Die Umfrage habe ergeben, dass das Stadtkulturhaus schon gewollt ist. „Das Stadtkulturhaus und das Begegnungszentrum sind wichtige Orte“, berichtet Trabert. Allerdings müsse klarer herausgestellt werden, wofür die beiden Veranstaltungsorte stehen. „Das kulturelle Angebot soll klarer voneinander abgegrenzt werden“, so Trabert.

Weitere Antworten könne und wolle sie noch nicht geben. Denn nun seien die Ribnitz-Damgartener gefragt. „Wir wollen nichts für Ribnitz-Damgarten erfinden“, sagt Teresa Trabert. Der Kulturmarkt am Sonnabend soll der nächste Schritt zu Antworten sein. „Jetzt hat es jeder in der Hand, sich einzubringen“, sagt auch Silke Kunz, Leiterin des Büros für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing in der Stadtverwaltung.

Quelle: Robert Niemeyer

Aus den Ergebnissen der Umfrage könne jedoch nicht abgeleitet werden, dass das Stadtkulturhaus um jeden Preis erhalten bleiben muss. „ Stadtkulturhaus, ja oder nein? An diesem Punkt sind wir noch nicht“, sagt Silke Kunz. Klar sei, dass es in bestehender Form nicht weitergehen kann. Die Ergebnisse der Umfrage sowie des Kulturmarktes sollen auch mit den Wünschen der Kulturschaffenden selbst abgeglichen werden. Auch diese wurden befragt, unter anderen danach, wie viel Raumbedarf besteht.

Die Herausforderung bestehe darin, nach der Veranstaltung am Wochenende die Vielzahl an Ideen, Vorschlägen und Lösungsansätzen in den nächsten Wochen in konkrete Maßnahmenvorschläge umzuwandeln. Dafür werde es laut Silke Kunz weitere Veranstaltungen im Rahmen der Kulturwerkstatt geben.

Von Robert Niemeyer