Kulturlandschaft schützen: Feldwege sind Teil der pommerschen Kultur

Barth

Reine Naturlandschaften gibt es in Deutschland fast nicht. In der Regel handelt es sich um eine durch menschliche Tätigkeit mitgeprägte Kulturlandschaft. Es gibt beispielsweise eine Montanwirtschaft, die im Erzgebirge inzwischen den Status des UNESCO-Welterbes erreicht hat. Die Residenzlandschaft in Schwerin will diesen Status erreichen, sagte Landeskonservatorin Ramona Dornbach beim vierten Barther Bibliotheksgespräch.

Für unser Bundesland, insbesondere Vorpommern, sei die Gutslandschaft prägend. „Das war die wichtigste Bewirtschaftungsform.“ Herausragende Beispiele seien Broock an der Tollense (nationales Kulturerbe), aber auch Stolpe oder Kölzow. Allein 32 Prozent des Kreises Mecklenburgische Seenplatte, der auch Teile Vorpommerns umfasst, seien Gutslandschaften. Das sind 1750 Quadratkilometer.

Denkmale der Gutslandschaft erfassen

Chausseen, Feldwege, Bienenhäuschen, Backhäuser, Tanzlinden, Streuobstwiesen, Pferdeschwemmen oder Lesesteinhaufen und natürlich Wirtschaftsgebäude und Landarbeiterhäuser gehörten dazu – nicht nur Herrenhäuser. Die Bedeutung der Gutslandschaft, alles was dazu gehört, müsse erkannt und geschützt werden. Dieses Ziel hat sich die Landeskonservatorin für ihre Arbeit gesetzt.

„Wir hatten in den 1990er-Jahren eine große Erfassungskampagne“, sagte Dornbusch. „Dann ging es nicht wirklich weiter. Nun müssen diese Defizite abgebaut werden.“ Dazu benötige man Bündnispartner in der Region. „Bürger müssen einbezogen werden“, so Dornbusch. Sie kann sich vorstellen, dass dazu von der EU geförderte Projekte eingeworben werden, die Erfasser zunächst ausgebildet werden und diese dann die Aufgaben für die ländlichen Kulturlandschaften in Mecklenburg-Vorpommern bewerkstelligen.

Die Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern müsse bei ihrer Arbeit auch Veränderungen der Kulturlandschaft durch die Energiewende, die Schaffung von Solar- und Windkraftanlagen berücksichtigen, so Dornbusch.

Von Eckhard Oberdörfer