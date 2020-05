„Kunst offen“: 18 Künstler in Ribnitz und Umgebung sind dabei

Fischland-Darß-Zingst: Atelier Hans Götze, Nienhäger Straße 20 in Ahrenshoop; Künstlerhaus Prerow, Alte Straße 14a; „Kunst formt Garten“, Lange Straße 64 in Prerow; „Brückenhaus Zingst“, An der Meiningenbrücke 1; Atelier Hansen & Reichert, Dünenstraße 31 in Zingst

Barth und Umgebung: Kunst-Werk-Stall, Rostocker Straße 18 in Löbnitz; Keramik-Werkhof Erlenweg 1 in Rubitz; Holzhausatelier Pruchten, Lindenstraße 60; Galerie PL, Schmiedeweg 6 in Hessenburg

Ribnitz-Damgarten und Umgebung: Ideen aus Ton, Heideweg 28 in Ribnitz-Damgarten; BuchKunstBalance, Koch-Gotha-Platz 1 in Ribnitz-Damgarten; Ateliers Zientek + Schemmann, Straße der Einheit 12 in Ribnitz-Damgarten; Atelier Yellow Cube, Zum Wallbach 15 in Hirschburg

Marlow und Umgebung: Kunsthof Gresenhorst, Dorfstraße 1; Kunsthaus Lisa, Pappelweg 22 in Neu Guthendorf; ton-studio-m1 Töpferei, Butzebarg 1 in Fahrenhaupt; Rosentau-Keramik, Eickhofer Straße 12 in Schlemmin; Textilatelier Asta Rutzke, Gutshofstraße 4 in Ravenhorst

Weitere Informationen im Internet unter www.kunst-offen.net.