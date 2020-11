Kunst online: Sanitzer Künstler stellt in Galerie Waldesruh aus

Dettmannsdorf-Kölzow

2015 verwirklichten sich Wilhelm und Carmen Gauger einen Lebenstraum und eröffneten auf dem Familiengrundstück im Dettmannsdorfer Ortsteil Dammerstorf eine eigene Galerie. Seitdem finden hier jährlich drei Ausstellungen statt. Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern und Berlin stellten bisher aus. Jetzt im November war die Eröffnung einer Ausstellung mit Werken des Sanitzer Bildhauers Felix Anders geplant. Doch Corona machte einen dicken Strich durch die Rechnung.

Das heiße jedoch nicht, dass man sich die Werke nicht anschauen könne, sagt Wilhelm Gauger. Auf der Internetseite der Galerie kann jeder Kunstinteressierte die ausgestellten Objekte in Augenschein nehmen. Auch über Facebook und Instagram versucht die Galerie mit Kunstinteressenten in Corona-Zeiten Kontakt zu halten. „Diese Portale können allerdings nicht den Besuch ersetzen, weil die Kunstwerke nur in direkter Betrachtung ihre volle Wirkung entfalten“, so Gauger.

Anzeige

Bildhauer verwendet ausschließlich heimische Hölzer

Felix Anders fertigt Skulpturen, Plastiken, Ornamente, Reliefs und Portraits. In Holz, Bronze, Gips und Beton. Was das Holz angehe, verwende er keine Tropenhölzer, sondern ausschließlich heimische Hölzer, sagt der 29-Jährige. Umwelt- und Naturschutz fange eben im Kleinen an. Vielfach fertigt er die Werke nach den Vorstellungen seiner Auftraggeber. „Der Bedarf, sich eine Skulptur, eine Plastik oder Ornamente fürs Haus jenseits industriell gefertigter Massenware anzuschaffen, ist sehr groß“, weiß er zu berichten.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

In der Galerie Waldesruh ist zwar nur ein kleiner Teil seiner Arbeiten zu sehen, die machen aber neugierig auf mehr. Gern greift Anders bei seiner Arbeit auf mythologische Stoffe zurück. Und so entdeckt man in der Galerie unter anderem einen Succubus. Das ist ein weiblicher, besonders schöner – und lüsterner Dämon.

Wer durch die Ausstellung geht, dessen Blick wird garantiert auch von einer bronzenen Frauenfigur, auf deren Schultern statt des Kopfes ein Rabenvogel sitzt, angezogen. Hier habe er sich von der keltischen Göttin Morrigan (die Göttin des Todes) inspirieren lassen, erzählt Anders. Morrigan soll die Seelen von gefallenen Kriegern in der Gestalt eines Rabenvogels geholt und nach Walhalla gebracht haben.

Einzelbesuche in der Galerie sind möglich

Wer Interesse an den ausgestellten Kunstwerken hat, kann sich für Einzelbesuche unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften anmelden. Und wenn an einem bestimmten Werk ein besonderes Interesse besteht, kann das auch käuflich erworben werden. Auch Carmen Gaugers Debütroman „Schwesternschere“, der im Kuuuk Verlag Königswinter erschienen ist, kann in der Galerie erworben werden.

Carmen Gauger: „In dem Roman geht es um Sehnsüchte nach vergangenen Zeiten und um Enttäuschungen, wie sie viele Familien kennen, die von Erbschaftsstreitigkeiten und inneren und äußeren Einflüssen mehr als ins Wanken gebracht werden. Exemplarisch abgearbeitet wird das am Thema Erbe, das ein allgegenwärtiges ist.“ Bisher fanden drei Lesungen statt, zu denen ihre Tochter Nora musizierte. Weitere Lesungen sollten eigentlich folgen, doch wegen Corona seien „leider bis auf Weiteres keine Lesungen möglich“, so Carmen Gauger.

Kontakt: E-Mail: info@wilhelmgauger.de, Telefon: 038228/1288, Facebook: galeriewaldesruh, Instagram: galeriewaldesruh

Von Edwin Sternkiker