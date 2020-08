Ahrenshoop

Mit einer "Semi-Open-Air"-Auktion meldete sich Ahrenshoop am Samstagabend zurück im Veranstaltungskalender. Lange hatten Gemeinde, Kurverwaltung und Kunstauktion GmbH mit dem Gesundheitsamt an einem „Hygiene-Konzept“ getüftelt, mit dem die renommierte Versteigerung trotz Corona stattfinden kann. Statt dicht gedrängt in der Strandhalle nahmen die Gäste draußen unter freiem Himmel auf mit Sicherheitsabstand gestellten Stühlen Platz und verfolgten das Geschehen im Saal, in dem Auktionator Robert Dämmig und sein Team die Vorgebote mit den Internet- und Telefonbietern sowie den Kaufinteressenten vor Ort koordinierten.

Gewöhnungsbedürftige Regeln

Bilder und Bietergefechte wurden nach draußen übertragen. Wer mitbieten wollte, trat an die weit geöffneten Fenster oder ging, kurz bevor das Objekt seiner Begierde aufgerufen wurde, in die Halle, auf deren Boden sichere Standorte markiert waren. Um beim Betreten und Verlassen der Halle Gegenverkehr zu vermeiden lagen Eingang und Ausgang weit auseinander, freundliche Mitarbeiter kontrollierten Besucherströme und Maskenpflicht. Das erste öffentliche Event im Ostseebad unter Corona-Bedingungen sah mehrere Hundert Besucher, nicht unerwartet war die Zahl der Internet- und Telefonanbieter merklich gestiegen.

Durch ein Fenster der Strandhalle wurden die Gebote von draußen abgegeben. Quelle: Susanne Retzlaff

Ein bisschen skeptisch inspizierte Hajo Niens die „gewöhnungsbedürftige“ Szenerie. Er verbringt die Sommermonate in Ahrenshoop, den Rest des Jahres in Düsseldorf und ist regelmäßig auf der Kunstauktion. Er hatte hier nicht nur Bilder ersteigert, sondern auch zum Verkauf eingeliefert, wollte sich in diesem Jahr aber zurückhalten.

Die höchsten Zuschläge 118 Künstler und 174 Objekte im Katalog waren bei der 46. Ahrenshooper Kunstauktion verzeichnet. Die höchsten Zuschläge erfolgten bei Lyonel Feiningers „Gut Philippshagen“, einer Bleistiftzeichnung aus dem Jahr 1901, mit 24000 Euro, bei Paul Müller-Kaempffs „Dornenhaus, Ahrenshoop“ aus dem Jahr 1906 mit 18000 Euro, bei Peter Kelers „Steigende Meeressonne“ aus dem Jahr 1970 mit 19000 Euro, bei Elisabeth von Eickens „Gehöft im Winter“ aus dem 1905 für 15000 Euro, bei Louis Douzette „Mondnacht am Bodden“ aus dem Jahr 1900 für 12000 Euro. Der Zuschlag über 22000 Euro für eine Plastik des Bildhauers Jo Jastram war laut Robert Dämmig mehr als bemerkenswert und positioniert ihn im Spitzenfeld. Auch die klassische Moderne, die Nachfolgegeneration der Künstlerkolonisten konnte sich gut positionieren. So erhielt eine Papierarbeit des Malers Hans Kinder einen Zuschlag von 12000 Euro und das großformatige Gemälde „Der Schwarm“ des Malers und Fotografen Edmund Kesting einen Zuschlag von 9000 Euro.

Ganz sicher war er nicht, ob das Konzept aufgeht, denn viele Bieter, die bevorzugt mit unauffälligen Gesten nahezu unbemerkt von anderen kommunizieren, mussten nun für alle sichtbar aufstehen, gab er zu bedenken. „Und sicher wird das Prozedere etwas länger dauern.“ Was sagt er zum Angebot? Elisabeth von Eickens „Gehöft im Winter“ dürfte mehr als den Schätzpreis bringen.

Höchster Zuschlag für einen kleinen Feininger

„Es gibt ein Vorgebot von 6.5, bekomme eine 6.6 aus dem Saal? 6.8 ist jetzt bei Telefon 1, ich brauche eine 7 aus dem Saal ...", sagt Dämmig. Der Auktionator hat seine Augen fast überall. Für Louis Douzettes „Mondnacht am Bodden" werden 12000 Euro geboten, für das „Wintergehöft“ werden es 15000 Euro. Niens hatte Recht behalten. Den höchsten Zuschlag aber mit 24000 Euro erhielt ein „kleiner Feininger“, die Bleistiftzeichnung „Gut Philippshagen“ wird mit etlichen anderen hochpreisigen Lots der Auktion denselben neuen Besitzer teilen.

Gespannt lauschten die Besucher den Bietergefechten. Quelle: Susanne Retzlaff

So ist es bei einer Auktion, der Meistbietende bekommt den Zuschlag für ein Objekt, nicht der, der es am meisten zu schätzen weiß, seufzt ein Bieter mit etwas geringerem Budget und hofft, bei einem anderen Lot doch noch zum Zuge zu kommen.

Freunde von Drucken konnten bereits im niedrigeren dreistelligen Bereich erfolgreich sein. Für ihr Götze-Plakat musste eine Besucherin aus Berlin zwar etwas tiefer in die Tasche greifen. Auch sie ist regelmäßig Gast der Kunstauktion Ahrenshoop und ausgesprochen angetan von der Freiluft-Auktion: „Das Event hat doch etwas, ich finde, das haben die Veranstalter gut gelöst.“

Und gelohnt hat es sich auch. Am Ende des Abends kurz vor ein Uhr lag die Zuschlagquote bei 95 Prozent und der Gesamtumsatz ohne Nachverkauf bei sehr guten 500 000 Euro, freute sich Dämmig. Besonders angenehm habe ihn der hohe Preis überrascht, den die Bronze von Jo Jastram erzielte (22000 Euro) sowie die Wertschätzung, die inzwischen auch Künstler wie Kesting, Klöckner oder Hagemeister erfahren. „Wir haben in Ahrenshoop ein sensibles, aufmerksamen Publikum, das sich im Vorfeld mit den Werken beschäftigt,“ lobte Dämming.

Von Susanne Retzlaff