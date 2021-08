Ahrenshoop

Um an ein Kunstwerk zu gelangen, gehen Kaufinteressierte schon mal besondere Wege. Während Enthusiasten um die ganze Welt jetten, um ein bestimmtes Werk einer bestimmten Künstlerin, eines bestimmten Künstlers zu ersteigen, haben sich Bieter während der Ahrenshooper Kunstauktion brav angestellt, um ihre Gebote zu platzieren – dem Coronavirus sei Dank.

Die zu versteigernden Werke befanden sich am Wochenende in der Strandhalle des Ostseebades Ahrenshoop, die Bieter saßen vielfach außerhalb des Flachbaus im Schatten eines Phönix passabler Dimension. Wer sich am Auktionstag hätte vordrängeln wollen, um ein Stück zu ergattern, hätte sein Gebot durchs Fenster rufen müssen. Die Bieter in Ahrenshoop zeigten sich jedoch wie im Vorjahr coronaerprobt und entsprechend diszipliniert.

Selbst ein Regenschauer machte Auktionator Robert Dämmig keinen Strich durch die Rechnung. Zwar war die Bieterschaft nach dem Schauer merklich geschrumpft. Doch ganz Interessierte haben sich fix in Ferienwohnung oder Zuhause für eine Online-Teilnahme an der Kunstauktion registrieren lassen. Wenigstens bekannte Namen konnten kurzfristig fürs weitere Mitbieten akzeptiert werden.

Verkaufsquote 100 Prozent

Nach der Versteigerung waren nahezu alle der insgesamt gut 180 Werke erfolgreich an Frau und Mann gebracht. Die Handvoll Stücke, die am Auktionstag keinen Zuschlag erzielten, konnten im unmittelbaren Nachverkauf am Sonntagvormittag eine neue Besitzerin, einen neuen Besitzer finden. Insgesamt knackte der Umsatz allein am Auktionsabend die Marke von 650 000 Euro, wie Robert Dämmig von der Ahrenshooper Kunstauktionen GmbH mitteilte.

Top-Los des Abends war das Gemälde „Brandungswelle – Stürmische See auf Rügen“ des havelländischen Malers Karl Hagemeister. Erst bei einem Nettozuschlag hieß es „zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten“. Der Nettozuschlag erfolgte bei einem Gebot von 75 000 Euro. Der ursprüngliche Schätzpreis wurde damit um mehr als das doppelte übertroffen. Vor allem bei diesem Werk reihten sich Interessenten immer wieder ein, um ihre Gebote loswerden zu können.

Interesse an Feiniger-Werken

Groß war auch das Interesse an zwei Werken von Lyonell Feininger. Laut Robert Dämmig habe eine Radierung des Künstlers mit einem Zuschlag bei 40 000 Euro den ursprünglichen Schätzpreis „weit hinter sich gelassen“. Mehr als vervierfachen konnte die Zeichnung Feiningers „Kirche von Groß Zicker auf Rügen“ den ursprünglichen Schätzpreis. Für das Werk aus dem Jahr 1901 fiel der Hammer des Auktionators bei einem Gebot von 26 000 Euro.

Die erzielten Preise für Werke der Ahrenshooper „Künstlerkolonisten“ bezeichnete Robert Dämmig als „sehr erfreulich“. Auf der Versteigerungsliste fanden sich gleich mehrere Gemälde des Mitbegründers der Künstlerkolonie Ahrenshoop, Paul Müller-Kaempff. Sämtliche Objekte erzielten dem Auktionator zufolge „durchgängig beachtliche Zuschläge“. Herausragend war das Gebot von 26 000 Euro für das Gemälde „Auf der Dorfstraße“, das erst nach dieser Offerte einen neuen Besitzer fand.

Ahrenshooper Malerinnen im Fokus

Auch die Ahrenshooper Malerfrauen haben während der Kunstauktion Stärke bewiesen. So erzielte das Gemälde „Frühling in Althagen“ der Künstlerin Elisabeth von Eicken einen Preis von 24 000 Euro. Der in der Nachbarschaft, nämlich in Schwaan tätige Maler Rudolf Bartels, war ebenfalls erfolgreich. Sein Gemälde „Sommer in Schwaan“ verdreifachte den zuvor angesetzten Schätzpreis. Das Bild erhielt den Zuschlag bei 26 000Euro. Alfred Partikel, ein Bild des Malers wurde zuletzt dem Kunstmuseum Ahrenshoop zugestiftet, erzielte mit seinem Bild „Ahrenshooper Musen“ ein Gebot in Höhe von 19 000 Euro und ließ den eigentlichen Schätzpreis damit weit hinter sich, wie der Auktionator mitteilte.

Unterm Strich zeigte sich Robert Dämmig mit der Auktion sehr zufrieden. Der Umsatz liege im oberen Mittelfeld der vergangenen Jahre. Besonders freute er sich über die hohe Verkaufsquote.

Von Timo Richter