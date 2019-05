Ribnitz-Damgarten

Das Angebot der Kunstgalerie im Kloster in Ribnitz-Damgarten ist um eine ganz besondere Sammlung erweitert worden. Dr. Renate Billinger-Cromm hat der Galerie sämtliche ihrer Forschungsergebnisse zu der Wustrower Künstlerin Hedwig Woermann überlassen. An einem digitalen Arbeitsplatz können Interessierte nun selbst in das Leben Woermanns eintauchen. Zudem hat Billinger-Cromm Fotos, Briefe, Zeitungsausschnitte und viele weitere Dokumente übergeben.

Der Kunstverein Ribnitz-Damgarten, Betreiber der Kunstgalerie, betreut die Kunstsammlung des Landkreises Vorpommern-Rügen. Darin enthalten sind mehr als 80 Werke Hedwig Woermanns. „Diese Sammlung bekommt jetzt ein zweites Standbein, nämlich ein Archiv ihres Werkes und ihres Lebens“, so Billinger-Cromm.

Woermann als bedeutende Künstlerin der Region „strahlt als besondere Persönlichkeit durch ihre Werke“, betonte Galerieleiterin Gabi Raskop. Zwei Werke Woermanns aus der Ribnitzer Sammlung waren kürzlich im Antoine-Bourdelle-Museum in Paris ausgestellt worden, wo 165 Skulpturen, Fotografien, Zeichnungen und Gemälde von Kollegen und Schülern des Bildhauers, Malers und Lehrers Antoine Bourdelle (1861 bis 1929) gezeigt worden waren.

Ein Jahr lang habe sie an der Zusammenstellung des Woermann-Archivs gearbeitet, so Renate Billinger-Cromm. Hunderte Dateien auf dem PC, zahlreiche Original-Dokumente, „die ich mühselig aus fünf Ländern zusammengetragen habe“, sagte sie. In der Sammlung seien auch Episoden des Lebens der Künstlerin zu finden, die nicht in Billinger-Cromms Woermann-Biografie „ Hedwig Woermann: Künstlerin und Weltbürgerin“ auftauchen. „Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass diese Sammlung irgendwann auf dem Müll landet“, begründete Billinger-Cromm ihren Schritt, ihre Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Hedwig Woermann wurde 1879 in Hamburg geboren, lebte und arbeitete unter anderem in Paris, Rom und Dresden. 1919 zog sie erstmals nach Wustrow. Ihre Reisen führten sie nach Südamerika, Asien und Afrika. 1936 kehrte sie nach Wustrow zurück, wo sie 1960 starb.

Die Kunstgalerie im Kloster in Ribnitz ist dienstags bis samstags jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Robert Niemeyer