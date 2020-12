Ahrenshoop

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie macht nicht halt vor der Kunst. Die Verantwortliche für die Zahlen des Kunstmuseums Ahrenshoop, Marion Schael, ächzt unter den Einschränkungen. Sie glaubt nicht, dass die Ausstellungen in diesem Jahr zu sehen sein werden – und auch nicht im Januar des kommenden Jahres.

Die 60-Jährige ist seit der Eröffnung für die Entwicklung des Museums mitverantwortlich. Die enge Verbindung zu dem Haus ist Grund dafür, dass Marion Schael unermüdlich am Erfolg des eigenständigen Museums arbeitet. Doch die Corona-Krise macht das schier unmöglich.

Vorgeschmack

Der Lockdown im Frühjahr bot nur den Vorgeschmack auf das, was nun gekommen ist. Die Mitarbeiter gingen seinerzeit in Kurzarbeit, das Geld der Agentur für Arbeit kam, ebenso ließ die Soforthilfe des Landes nicht lange auf sich warten. Weil aber Ausstellungen gefördert wurden, das als Einnahmen verbucht werden musste, blieb das Kunstmuseum bei Unterstützung seitens des Bundes außen vor.

Die Schrauben bei Ausgaben wurden angezogen. Dann kam der Sommer, der dem Kunstmuseum Ahrenshoop zwar nicht eine Welle von kunstinteressierten Besuchern bescherte. Aber mit den vielen Gästen, die sonst Pauschalreisen gebucht hätten, kam die Einrichtung wenigstens „ganz gut“ über den Sommer, wie Marion Schael sagt. Das Publikum sei im Vergleich zu den Vorjahren ein anderes gewesen. Eigenen Beobachtungen zufolge fehlten die wirklich Kunstinteressierten, zumeist hätten die Gäste einen Besuch des Kunstmuseum als Pflichtprogramm während des Urlaubs „abgehakt“. „Wir wurden nicht überrannt“, was aufgrund des Ansturms auf die Halbinsel zumindest denkbar gewesen wäre.

Folge: Seit dem Frühjahr sind die Mitarbeiter des Kunstmuseums in Kurzarbeit, die Öffnungszeiten wurden beizeiten eingeschränkt. Doch schon im Sommer war die zweite Welle selbst bei vorsichtiger Ausschau absehbar, sagt Marion Schael.

Begegnen wird das Kunstmuseum dem neuerlichen Lockdown mit einer Öffnung – wenigstens des Museumsshops. Am Wochenende des dritten Advents sowie vom 16. bis 23. Dezember ist der Shop geöffnet, die Ausstellungen sind geschlossen. Marion Schael will damit wenigstens ein paar Einnahmen für das Museum generieren. Über einen Plan B im Zusammenhang mit den Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie will sie noch nicht sprechen. Sie kann sich nicht vorstellen, den Schlüssel endgültig umdrehen zu müssen.

Kooperation

Grundsätzlich sieht die kaufmännische Leiterin das Kunstmuseum Ahrenshoop auf dem richtigen Weg, nicht allein für das Museum, sondern auch für die Kommune. Ohne Ahrenshoop, sagt sie, könne das Museum nicht funktionieren, Ahrenshoop ohne das Kunstmuseum ebenso wenig. Schon lange arbeitet Marion Schael an einer enger werdenden Zusammenarbeit von Museum und Kommune. Die Jahre nach Eröffnung des Hauses haben gezeigt, dass der Betrieb sehr wohl möglich ist. Allerdings lassen die Einnahmen keinerlei Spielraum zu, wie Marion Schael sagt. Sie wünscht sich umso mehr die Kooperation.

Die ist finanzieller Natur. Der entsprechende Antrag an die Kommune ist noch nicht endgültig beschieden. Es geht um einen bestimmten Sockelbetrag, mit dem die Kommune das Kunstmuseum jährlich unterstützt. Sollte die Kommune das Kunstmuseum inzwischen so lieb gewonnen haben, hofft die kaufmännische Leiterin auf Folgeeffekte, dass nämlich Kreis und Land in der Folge auch Fördergeld locker machen. Bürgerschaftliches Engagement ist der Grund für Förderungen. Das Kunstmuseum, so Marion Schael, ist ohne Ahrenshoop nicht denkbar, Ahrenshoop ohne das Kunstmuseum ebenso wenig.

