Ribnitz-Damgarten

Wenn man nicht aufpasst, läuft man auf dem Weg zur aktuellen Ausstellung „fra_gil“ in der Ribnitzer St. Marien Kirche dran vorbei. Hinter einer Aufstellwand versteckt sich derzeit ein kleines Atelier. Ein Tisch mit Farbtuben und Pinseln, zwei Stühle, eine Staffelei. An der Kirchenwand aufgereiht ist zu erkennen, was hier passiert. Freundliche Augen schauen in den Raum. Gesichter von Frauen, gemalt von einem Mann, der sich über jeden Menschen freut, der ihn hier besucht.

„Meine Aufgabe ist es, den Charakter eines Menschen zu zeigen“, sagt Avag Avagyan. Seit dem 1. Juni porträtiert der 54-Jährige in der Ribnitzer Stadtkirche Menschen aus der Region. Jeder, der mag, kann sich von Avagyan malen lassen. Zwei bis drei Stunden dauert der Prozess. Aus den Kunstwerken soll eine Ausstellung entstehen, die ab dem 8. September in der St. Marien-Kirche gezeigt wird.

Der Armenier wolle seinen Modellen eine Begegnung mit der Kunst ermöglichen. „Das Modell ist Augenzeuge, wie ein Kunstwerk entsteht“, sagt Avagyan. Von der ersten Kohlezeichnung bis zum letzten Pinselstrich. Dabei kommen der Künstler und sein Gegenüber ins Gespräch. „Die Modelle erfahren viel über mich und die Kunst, ich erfahre aber auch etwas über meine Modelle.“

Und dieser Austausch fließt in die Porträts ein. „Für ein überzeugendes Porträt sollte man sich schon ein wenig kennenlernen“, sagt Avagyan. Denn seine Werke haben wenig zu tun mit den oftmals fix angefertigten Porträts, die mancherorts Straßenmaler von Urlaubern anfertigen. „Ich habe nichts gegen Straßenmaler. Es gibt auch sehr begabte. Aber die Bilder sind oft oberflächlich. Porträtmalerei ist aber mehr. Ein Porträt ist ein lebendiges Kunstwerk, das sich entwickelt.“

Vor etwas mehr als 20 Jahren kam Avag Avagyan aus Tiflis erstmals nach Deutschland. Er war eingeladen worden, um im Rahmen eines Privatauftrags zu malen. So entdeckte er auch die Region Ribnitz-Damgarten. „Eine wunderschöne Landschaft. Ich habe hier viele neue Menschen kennengelernt, Freunde gefunden.“ Acht bis zehn Monate im Jahr lebt er in Mecklenburg. „Die Region ist meine zweite Heimat geworden.“

In Armenien hatte Avagyan eine technische Hochschule besucht, ist studierter Metallurge. Aber von klein auf habe er immer schon gemalt, mit 14 wurden seine Werke erstmals in Ausstellungen gezeigt. Teilweise autodidaktisch, teilweise mit einem Privatlehrer eignete er sich die künstlerischen Fähigkeiten an. In Deutschland hatte er bereits mehr als 20 Ausstellungen. Unter anderem wurden seine Bilder auch in Ausstellungen in den Niederlanden und Russland gezeigt.

„Ich bin sehr dankbar, dass ich hier malen kann. Die Ribnitzer Kirche ist ein toller Ort“, sagt Avag Avagyan. Zuletzt hatte er in Rostock in der Blaudruckwerkstatt von Reinhard Haase ein solches Porträt-Projekt angeboten. Mehr als 45 Menschen hat er in der Hansestadt gemalt. Die zugehörige Ausstellung „Rostocker Gesichter“ wurde in der Frieda 23 gezeigt. „Die Modelle finden die Stunden sehr spannend. Das ist eine einzigartige Erfahrung.“

Dass sich bislang in der Ribnitzer Kirche hauptsächlich Frauen vom Avagyan haben malen lassen, sei eher Zufall. In Rostock seien in etwa so viele Männer zu ihm gekommen wie Frauen. „Aber vielleicht sind Frauen interessierter an Kunst“, sagt der 54-Jährige.

Letztlich freut er sich aber über jeden, der sich porträtieren lässt. Die Augen, die Gesichtszüge, die Körperhaltung würden den Charakter eines Menschen widerspiegeln. Diese Merkmale wolle er einfangen. Sein Credo dabei: „Jeder Mensch ist schön. Meine Aufgabe ist es, diese Schönheit zu entdecken.“

Wer sich porträtieren lassen möchte, kann sich bei Avag Avagyan per E-Mail an avagyan@gmx oder per Telefon unter 01577/0448957 melden. Anfragen sind auch in der St. Marien Kirche unter Telefon 03821/811351 möglich. Für das Malen an sich müssen die Modelle nicht bezahlen. Die Kunstwerke werden später in einer Ausstellung gezeigt. Dort können die Bilder dann von jedermann gekauft werden. Es besteht für die Modelle kein Zwang, die Bilder zu kaufen.

fra_gil In der Ribnitzer Stadtkirche ist derzeit die Ausstellung „fra_gil“ mit Farbholzschnitten von Henry Günther und Raku-Keramik von Antje Rabe eröffnet. Diese Präsentation ist, anlässlich ihres zehnten Todestages, der Tänzerin und Tanzpädagogin Pina Bausch gewidmet. Bis zum 31. August ist die Ausstellung in der Stadtkirche zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10 bis 16 Uhr.

Robert Niemeyer