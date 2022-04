Born/Berlin

Der Windflüchter gehört zum Weststrand wie der Metallgestalter Achim Kühn zum Darß. Wo die Brandung wühlt, wehren sich Buchen und Kiefern gegen die Fluten und klammern sich vergeblich mit ihren Wurzeln ins Erdreich – bis zum Abbruch. Dann verschlingt sie das Meer. Am Kunstkaten in Ahrenshoop steht ein stilisierter Windflüchter, den Achim Kühn 1998 aus Stahl geschmiedet hat. Am 5. April feierte der Künstler seinen 80. Geburtstag.

Schon als Kind war er mit den Eltern auf der Insel Hiddensee und auf dem Darß im Urlaub, wo er noch alljährlich auf dem Bodden mit dem Surfbrett unterwegs ist. Wind ist für den Künstler ein bedeutendes Element.

Achim Kühn in seiner Darß-Küche. Quelle: Elke Erdmann

Sein Streben nach Harmonie und Schönheit zeigt sich neben seiner Kunst auch im Erhalt des 1860 erbauten Rohrdachhauses, das die vierköpfige Familie 1980 in Born erwerben konnte. Sie retteten das auf Abriss gestellte Haus und erhalten es denkmalpflegerisch.

Achim Kühn ist jung geblieben und kräftig, sein Herz warmherzig wie eh und je. Nur sein Haar und der Bart sind ergraut. Auf dem Umschlag des Buches „Auftrag und Anliegen – 13 Künstlerwege hier und heute Band 2“ reiht sich der Metallgestalter mit einem Foto ein. Schwarze buschige Augenbrauen, den Blick auf das Werk gerichtet. Das in grünem Leinen erschiene Buch brachte 1981 die Evangelische Verlagsanstalt Berlin mit 118 Abbildungen heraus, davon sind neben seinem Bildnis am Schmiedefeuer acht Werke des Künstlers zu sehen, darunter ein Wandkreuz, 1971, Stahl geschmiedet, 2 × 2 Meter, und die fünf Meter hohen Türen der Marienkirche in Berlin, 1968, Kupfer getrieben.

Start voller Trauer

Achim Kühn, das einzige Kind von Gertrud und Fritz Kühn, wurde zwar 1942 in der Klinik Charlottenburg geboren, aber sein Zuhause war von Beginn an Berlin-Grünau, jetzt Treptow, wo er noch heute lebt. Er arbeitet in derselben Werkstatt wie vordem sein Vater Fritz Kühn, der bedeutende Kunstwerke wie die wunderbare Portalwand mit dem vielgestaltigen A an der Berliner Stadtbibliothek hinterließ. Bei ihm lernte Achim zunächst drei Jahre Bauschlosser mit dem Zusatz Metallgestaltung und legte 1963 die Meisterprüfung ab. Ein Jahr später begann er in Weimar ein Studium an der Hochschule für Architektur und Bauwesen.

Skulptur „Im Wind“, 1998, Stahl geschmiedet, am Kunstkaten Ahrenshoop. Quelle: Elke Erdmann

Als Gertrud Kühn an Krebs erkrankte und ihre Lebenszeit absehbar war, durfte Fritz Kühn ein freies Zimmer auf der Krankenstation belegen, um bei ihr zu sein und sich mit ihr über die Zukunft der Atelier-Werkstatt abzustimmen. Ohne Not ließ er einen operativen Eingriff an sich vornehmen und starb an einer Embolie mit nur 57 Jahren. Das geschah am 31. Juli 1967, am heißesten Tag des Jahres. Seine Ehefrau folgte ihm ein Vierteljahr später.

Nach dem plötzlichen Tod des Vaters übernahm Sohn Achim das Atelier mit 18 Beschäftigten. Es war wie ein Sprung ins eiskalte Wasser, dazu voller Trauer. Ein Glücksfall war zuvor die Begegnung mit der Goldschmiedin Helgard Menner. Sie wurde im selben Jahr seine Ehefrau und „eine große Stütze“. Mit ihrem gestalterischen Talent und ästhetischen Empfinden agiert sie beratend bis heute und koordiniert sämtliche Aufträge und Ausstellungen. Alle Entscheidungen treffen sie gemeinsam.

1972 konnte Achim Kühn nach einem externen Studium sein Architektendiplom erwerben. Er sagt: „Ich komme von der baugebundenen Kunst. Das war mein ursprüngliches Anliegen.“ Ein „Schlüsselobjekt“ ist seine Glockenplastik, 1975, für die Stephanusstiftung Berlin. Als Blickfang für die Hafenstadt Rostock schuf er am Ende der Schnickmannstraße die elf Meter hohe Großplastik „Segel im Wind“, 1988, mit sich öffnenden und schließenden Segeln, dazu ein harmonisch angepasstes Gitterwerk, Abschluss des erhöhten Boulevards.

Erste große Ausstellung 1974

Achim Kühn: Segel im Wind (1988), Rostock. Quelle: Ove Arscholl

Seine erste große Ausstellung „Metall im Kunsthandwerk der DDR“ erlebte Achim Kühn 1974 in Karl-Marx-Stadt, Chemnitz. Er entwickelt durch zahlreiche Experimente auch die freie Skulptur ohne Auftrag und betreibt beides parallel. Die „Ruhende Bewegung“ drückt ein weiteres Anliegen aus, „das ist der winzige Moment vor der Bewegung, die geschmiedete Leichtigkeit.“

Ein anderer Weg in seiner Kunst sind Bücher, die wahrhaftig aus dem Schmiedefeuer kommen. Das Werkverzeichnis „Achim Kühn“, 2017, gibt ein Bild seines umfangreichen Schaffens. Den Titel schmückt sein Brunnen „Harmonia“, 1996, in Form einer quer stehenden Schwanzflosse der Wale im finnischen Turku im Fluss Aura. Die Fluke errichtete er auf einem Betonsockel. „Das letzte Stück der ehemaligen Werft, die sich jetzt vor der Stadt befindet.“ Auf der Rückseite des Werkverzeichnisses befindet sich der mächtige Schmiedehammer des Künstlers.

Die erste Sommerausstellung vom 28. Mai bis 31. Juli in der Kunstscheune Barnstorf zu Wustrow ist dem Maler Thomas Reich und Achim Kühn gewidmet. Kühn zeigt 25 Skulpturen, dabei „Zwischen Himmel und Erde“ und „Zwölf Aufrechte“.

Von Elke Erdmann