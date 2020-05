Kunststück in Wieck: Meeresmüll ist Thema

Wieck

„Schau mal, was ich gefunden habe!“ Ein kleiner Junge hält Annett Storm stolz eine große Muschel vor das Gesicht. Muscheln, vom Meerwasser rundgeschliffene Steine, Hölzer oder gar Bernstein oder Fossilien – kaum ein Strandspaziergänger kommt ohne etwas davon in der Tasche wieder nach Hause.

Die Fundstücke der Vorsitzenden und Geschäftsführerin des Nationalpark-Fördervereins sehen anders aus, „denn ich habe immer einen Beutel für Strandmüllfunde dabei“. Inzwischen habe jeder schon einmal von den riesigen Plastikmüllstrudeln in den Weltmeeren gehört. Der ein oder andere war schon einmal an einem Strand, an dem flächig Müll herumlag. „Wir hier an der Ostsee bekommen von dem, was in der Ostsee herumschwimmt, nur eine Ahnung, wenn ein Sturm mal wieder einen Teil der Kunststoff-Fracht an unsere Küsten bringt.“

Anzeige

Enormes Problem

Das Problem mit dem Kunststoffmüll im Meer ist enorm. Plastik ist äußerst langlebig. Gut 450 Jahre gibt man ihm, bis es zersetzt ist, so Annett Storm. Aber diesen unvorstellbar langen Zeitraum „überlebt“ kein Eimer, keine Flasche in Gänze. UV-Strahlung macht die Kunststoffe porös und der Wellenschlag zerkleinert alles nach und nach zu kleineren und kleinsten Plastikteilen, von dem ein großer Teil am Ende voraussichtlich in einem der vielen hungrigen Mägen von Seevögeln, Fischen und Meeressäugern landet.

Weitere OZ+ Artikel

„Der Müll in den Meeren hat seinen Ursprung an Land. Er wird über Schiffe, Flüsse oder auch den Wind eingetragen.“ Annett Storm zitiert die Bundesregierung, wonach es schätzungsweise inzwischen über 140 Millionen Tonnen seien. Nur ein klitzekleiner Teil davon komme direkt von den Stränden der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Gemeinsame Aktivitäten

Der Nationalpark-Förderverein verbindet mit der Glasarche verschiedene Themen. Quelle: Timo Richter

Gemeinsam mit Aktiven des Bundes für Umwelt und Naturschutz hat Annett Storm für den Förderverein Nationalpark Boddenlandschaft ab 2014 am Strand vor Zingst genauer hingeschaut. Vier Jahre lang wurde auf gut 200 Metern einmal wöchentlich sämtlicher Müll eingesammelt, sortiert und kategorisiert.

Geschockt waren die Beteiligten über die Anzahl von Zigarettenkippen. An 16 Sammeltagen kamen auf den 200 Metern Zingster Strand mehr als 21 000 Kippen zusammen. „Viele Raucher sehen den Strand wohl als riesigen Aschenbecher.“ Nicht bewusst sei denen, dass der Filter einer Zigarette auch aus Kunststoff besteht, der nicht verrottet. Er werde im Sand nach und nach zu kleinsten Kunststofffasern zerrieben. Seine giftige Fracht gibt er dabei in den Sand ab oder auch ins Wasser. „Dass das Gift aus einer Zigarettenkippe in einem Kubikmeter Wasser für kleine Wassertiere tödlich ist, vermuten die wenigsten.“

Immer mehr Raucher hätten heute einen kleinen Strandaschenbecher dabei, so Annett Storm. Doch nach dem jüngsten Strandspaziergang findet sie Verschlüsse von Plastikflaschen, Verpackungen von Süßigkeiten, Eislöffel, Schnüre von Luftballons, Folien, Einweghandschuhe, sogar Reste vom letzten Feuerwerk „und natürlich auch Zigarettenkippen“ im Abfallbeutel.

Lesen Sie auch:

Von Timo Richter