Touristen müssen in den Gemeinden Saal, Fuhlendorf und Pruchten in naher Zukunft eine Kurabgabe zahlen. Die Gemeinde erheben diese gemeinsam. Jetzt aber regt sich Widerstand bei den Quartiergebern. Einer von ihnen hat sich an die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen gewandt, fordert die Aufhebung der Beschlüsse.