Ribnitz-Damgarten

Viele OZ-Leserinnen und OZ-Leser lieben Geschichten zum Thema Mensch und Tier. Von einer solchen konnte die Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten der OSTSEE-ZEITUNG erst jüngst berichten. Da stellten wir Schafbock Hermann vor. Der lässt sich von seinem Herrchen, Dirk Will, ohne zu bocken an die Leine nehmen und auf Spaziergänge mitnehmen. Hermann kommt aus Jahnkendorf. Besonders gern macht er Ausflüge nach Ribnitz-Damgarten und an die Ostsee. So mancher Passant zückt dann fix das iPhone, um ein Foto zu machen. Hermann nimmt es gelassen.

Ringelnatter sucht warmes Plätzchen

Dirk Will und seine Nichte Henriette Kaegebein bei einem Ausflug mit Schafbock Hermann in Ribnitz-Damgarten. Dieser Schnappschuss entstand im November. Quelle: Edwin Sternkiker

Wir haben den Bericht über den Schafbock zum Anlass genommen, um einmal unser Archiv zu durchforsten und sind auf so manche weitere Kuriosität gestoßen. Dazu gehört zum Beispiel eine Schlange in der Schublade.

Diese Geschichte spielte sich 2010 im Forstbüro im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Neuheide ab. An einem Septembertag wollte hier eine Mitarbeiterin nur ein paar Büroklammern aus der Schublade unter dem Kopierer rausangeln, als sie ein leises Rascheln hörte und einen sehr eigenartigen Geruch wahrnahm. Als sie die Schublade vorsichtig öffnete, lag die Verursacherin vor ihr: eine Ringelnatter. Wahrscheinlich hatte das Reptil nur ein warmes, trockenes Plätzchen gesucht. Doch das musste sie nach ihrer Entdeckung verlassen – für die Schlange ging es wieder ab in den Wald. Die Frage, ob sich möglicherweise noch weitere Ringelnattern im Büro einquartiert haben, wollte den Forstmitarbeitern damals übrigens über längere Zeit nicht aus den Köpfen gehen.

Schlangenbiss in Unterleib

Dieser Fuchs hatte es sich auf einem Baugerüst in der Berliner Straße in Ribnitz gemütlich gemacht. Quelle: Sebastian Zilz

Eine weitere Gänsehaut-Begegnung von Schlange und Mensch gab es im August 2007 im Marlower Ortsteil Gresenhorst. An diesem Tag ging ein Mann mit seinem Hund spazieren. Am Dorfteich wollte sich der 53-Jährige erleichtern. Plötzlich „durchfuhr es ihn im Unterleib wie bei einem Stromschlag“, so beschrieb er damals die Situation. Eine Kreuzotter hatte ihn in sein Geschlechtsteil gebissen. Er wurde in die Rostocker Uni-Klinik gebracht und dort behandelt.

Nicht schlecht staunten Bauarbeiter 2019 in der Berliner Straße in Ribnitz, wo die Wohnungsgenossenschaft Am Bodden ein neues Wohnhaus errichten ließ. Auf der Außenrüstung des Gebäudes, damals noch im Rohbau, hatte es sich im vierten Stock ein Fuchs auf Steinwolle gemütlich gemacht. Allerdings konnte er sein neues Quartier nicht lange nutzen, wie die OZ im Dezember berichtete. Stadtförster Falk Fleischer und ein Mitarbeiter vom Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten der Stadtverwaltung waren mit einem Hundekescher angerückt und fingen den Fuchs ein. Er wurde weit vor den Toren der Stadt ausgesetzt.

Ausgebüxter Prachtrosella

Im November 2012 berichtete die OZ, dass sich im Ribnitzer Pfarrgarten ein Prachtrosella niedergelassen hatte. Diese Papageienart kommt in freier Wildbahn in Australien und Neuseeland vor, in Mitteleuropa lebt er in Volieren. Daran hat sich der Ribnitzer Papagei allerdings nicht gehalten, ist ausgebüxt und schwirrte fröhlich im Luftraum über Ribnitz umher.

Seltener Schnappschuss: Dieser Papagei hatte sich 2012 für einige Tage im Ribnitzer Pfarrgarten einquartiert. Quelle: OZ-Archiv

Etliche Tage lang hatte ihn im Pfarrgarten in der Neuen Klosterstraße Hans-Heinrich Kunde mit Maiskolben gefüttert. Schließlich ließ sich der Papagei nur wenige Meter entfernt im Garten hinterm Kloster 7 nieder und machte hier ganz schnell den Krähen klar, wer Chef ist. Die hatten zwar noch eine Weile versucht, die Lufthoheit zu verteidigen, mussten dann aber kapitulieren.

Albina-Känguru im Vogelpark Marlow

Zu den Tieren, die die Menschen regelrecht in ihren Bann zogen, gehörte ein Albino-Känguru, das im Frühjahr 2011 im Vogelpark Marlow geboren wurde. Im Durchschnitt kommt nur eins von 10 000 Babys mit schneeweißem Fell und roten Augen zur Welt.

Albinismus wird durch eine Störung der Biosynthese der Farbpigmente hervorgerufen. Haut, Haar und Augenfarbe sind heller und bleiben es auch ein Leben lang.

Das Bennet-Kängeru wurde auf Anhieb zum Star des Vogelparks. Fernsehen-, Radio- und Zeitungsjournalisten gaben sich die Klinke in die Hand und produzierten zahlreiche Beiträge, Fotografen legten sich auf Lauer für den perfekten Schnappschuss.

Das im Frühjahr 2011 im Vogelpark Marlow geborene weiße Bennett-Känguru Albert(a) wurde schnell zum Publikums-Magnet. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Auch die OSTSEE-ZEITUNG berichtete damals über die ersten Hüpfversuche von Albert. Der Andrang war riesig. Unterm Strich wurden in dem Jahr immerhin 20 000 Besucherinnen und Besucher mehr als sonst im Park gezählt.

Was zu jener Zeit allerdings noch nicht klar war und sich erst viel später herausstellte: Albert war gar kein Albert, sondern eine Alberta. Mittlerweile ist sie verstorben. Aber da sie mehrfach Mutter geworden war, leben heute noch Nachkommen von ihr. Sie weisen übrigens keine Pigmentstörungen auf und haben ganz normales, braunes Fell.

Von Edwin Sternkiker