Mit einer Online-Demonstration beteiligt sich die Mutter-Kind-Ostsee-Klinik in Zingst am Dienstag an einem bundesweiten Aktionstag, der auf die prekäre Situation der Reha-Kliniken in der Corona-Krise aufmerksam machen soll. Die Verluste könnten seit Auslaufen des Rettungsschirms nicht mehr aufgefangen werden.