Kurtaxen-Check in Vorpommern: Rügens Ostseebäder führen die Tabelle an

Vorpommern-Rügen

Dass Rügen zu den beliebtesten Reisezielen Deutschlands zählt, macht sich in der Urlaubskasse bemerkbar. Mit bis zu 2,80 Euro Kurabgabe pro Tag in der Hauptsaison, muss der Gast hier besonders tief in die Tasche greifen. So viel verlangen nämlich die Ostseebäder Binz und Sellin. Doch auf Deutschlands Ferieninsel Nummer eins geht es auch etwas günstiger.

Dranske, Wiek und Lohme erheben mit einem Euro pro Tag die geringste Kurabgabe der Insel. Das Seebad Altefähr folgt mit 1,20 Euro. Auf dem Mönchgut werden 1,25 Euro fällig. Glowe, Sassnitz sowie Breege-Juliusruh befinden sich mit 1,50 Euro im Mittelfeld der Touristengebühr. Zwei Euro verlangen Putbus und die Insel Hiddensee. Die Kosten steigen in Baabe auf 2,30 Euro und 2,70 Euro in Göhren.

Kaiserbäder haben höchste Abgabe auf Usedom

Viel geringer schlägt die Abgabe auf Usedom auch nicht auf die Reisekasse. Die Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin führen mit 2,70 Euro hier die Tabelle an, gefolgt von den Bernsteinbädern Loddin, Zempin, Ückeritz, sowie Zinnowitz mit 2,50 Euro und Trassenheide mit 2,30 Euro. Karlshagen verlangt 2,20 Euro und Koserow 2,00 Euro. Allerdings unterscheiden einige Orte Usedoms zwischen Tages- und Übernachtungsgästen. Letzteren werden für ihren längeren Aufenthalt dann 0,20 bis 0,50 Euro pro Tag weniger berechnet.

Der Darß hat mit Zingst wieder einen Spitzenreiter unter den Touristenhochburgen. So wie in Binz und Sellin auf Rügen, zieht auch Zingst 2,80 Euro Kurabgabe pro Tag ein. Prerow, Born, Wieck und Ahrenshoop begnügen sich mit 2,50 Euro, Wustrow, Dierhagen und Graal-Müritz mit 2 Euro.

Kurabgabe sei zeitgemäß

Nach wie vor halten alle Beteiligten eine Kurabgabe für sinnvoll und auch zeitgemäß. „Wenn eine ordentliche Leistung dahinter ist, diskutiert der Gast auch nicht“, meint Nadine Riethdorf. „Es ist ein altbewährtes Mittel seit 1902. Strände, Toiletten, Rettungsschwimmer und Grünanlagen werden gepflegt und finanziert. Da ist die Kurtaxe nicht unsexy, sondern wird gern gezahlt“, so die Vorstandsvorsitzende des Tourismusverbandes Insel Usedom.

Wünschenswert wäre für sie, dass auch der Öffentliche Personennahverkehr in der Tourismusabgabe inkludiert wird. „Wir wollen Modellregion werden. Unser Wunsch ist es, Bus und Bahn zu integrieren. Dazu sind wir in den Vorgesprächen mit den Anbietern“, so Riethdorf.

Wie lässt es sich bei der Abgabe sparen?

Wer bei seinem Urlaub in der Nebensaison sparen möchte, sollte auch dort auf den Zeitpunkt achten. Da sich die Region auch in der ruhigen Zeit zum Besucherliebling entwickelt hat, gilt der Jahreswechsel dann nicht nur bei den Übernachtungspreisen, sondern auch für die Kurabgabe als Hauptsaison.

Eine Kinderermäßigung wird von Ort zu Ort unterschiedlich gewährt. Für Kinder unter sechs Jahren fallen grundsätzlich keine Kosten an. Altefähr und Hiddensee haben hingegen keine Ermäßigung vorgesehen. Auf dem kleinen Inselchen wird die Kurtaxe nämlich erst mit der Volljährigkeit fällig. Altefähr berechnet erst ab 16 Jahren. Zudem zahlt eine Familie meist nur bis zum zweiten Kind, ab dem dritten Kind wird nichts mehr berechnet.

Auch für Hunde ist der Tobespaß am Strand nicht immer kostenfrei. Denn auch die Bereitstellung der Mülleimer und oftmals auch Hundekotbeutel gehören zum Service der Urlaubsorte. Und erneut bitten hier das Ostseebad Binz und das Ostseeheilbad Zingst am kräftigsten zur Kasse. Einen Euro pro Tag muss das Herrchen hier für seinen treuen Begleiter berappen. Im Durchschnitt verlangen die meisten Urlaubsorte die Hälfte. Es finden sich aber durchaus noch Plätze, an denen der Vierbeiner kostenlos herumtollen darf.

Muss für den Besuch bei den Großeltern gezahlt werden?

Wer die Oma zum Geburtstag besucht, muss nicht unbedingt befürchten, nun auch eine Kurabgabe leisten zu müssen. Denn in vielen Satzungen wird eine Befreiung für Kinder, Eltern, Großeltern, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Schwager oder Schwägerin gewährt, wenn sie im Haushalt untergebracht und unentgeltlich und ohne Kostenersatz in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen werden. Das bedeutet, dass keine Kosten anfallen, wenn die Familie eine Ferienwoche im Haus der Großeltern verbringt. Ist jedoch eine Ferienwohnung in der Nachbarschaft gebucht, gilt man als Tourist und muss somit die Kurabgabe entrichten.

Der Bäderverband Mecklenburg-Vorpommern verweist jedoch auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Greifswald aus dem vergangenen Jahr, laut dem auch Verwandte ersten Grades zur Zahlung der Kurabgabe verpflichtet sind, wenn sie die Heimat besuchen. „Das Thema beschäftigt uns seit Jahren und wird stets angemahnt. Für ihre Satzungen sind die Orte selbst zuständig. Sie sind dann aber auch dafür verantwortlich, dass sie gesetzeskonform sind“, sagt der Präsident Ulrich Langer. „Wenn die Stadt Personen also davon befreit, muss sie die Beiträge selbst zusteuern und einen erhöhten Eigenanteil zur Kurtaxe aus dem Haushalt dazu schießen.“

Idee: eine Kurkarte für eine gesamte Insel

Ein immer wieder viel diskutiertes Thema ist auch eine angestrebte gemeinsame Kurkarte für die gesamte Insel Rügen, Usedom oder den Darß. „Sofern er mehrere Tage verweilt, bewegt der Gast sich auch, ob nun mit Fahrrad, zu Fuß, mit dem Auto oder dem Nahverkehr. Da interessiert es den Urlauber nicht, dass er den Ort wechselt. Es ist ein Urlaubsversprechen, dass der Gast sich nicht abgezockt fühlen sollte, wenn er auf der Insel unterwegs ist und in jedem Ort zahlen muss“, erklärt Bäderverbandspräsident Ulrich Langer.

In einigen Orten gibt es Automaten, an denen sich die Gäste ihre Tageskarten ziehen können. Quelle: Tilo Wallrodt

Daher begrüßt der Bäderverband den Wunsch nach einer einmaligen Zahlung für die gesamte Urlaubsinsel. „Dafür müssen sich aber alle Beteiligten einig sein“, hofft Langer auf eine zukünftige Lösung.

Zum Gärtnern und Sport in den Erholungsort?

Auch Kleingärtner müssen aufpassen. Hat ein Stralsunder im benachbarten Altefähr seinen Schrebergarten, so wird er nicht zur Kasse gebeten, sofern er diesen nur zur Bewirtschaftung nutzt. Ist jedoch ein Häuschen angegliedert, das zu Wohnzwecken genutzt wird, ist ebenfalls eine Abgabe zu entrichten.

Viele Sportler können ebenfalls beruhigt ihrer Leidenschaft nachgehen. Befreit sind ortsfremde Gäste von einer Abgabe nämlich auch dann, wenn sie Mitglied eines ortsansässigen eingetragenen Vereines sind. Und selbstverständlich wird auch niemand zahlungspflichtig, der im Erhebungsgebiet seinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz hat.

Die Zahlung der Kurabgabe kann umständlich werden, wenn der Gast eigentlich nur ein Konzert abends am Kurplatz besuchen möchte und dafür erst den nächsten Automaten aufsuchen muss, den er an der Strandpromenade findet, die er auf diesem Wege nicht passiert. Sorgenfrei löst Hiddensee den Einzug seiner Kurabgabe. Da die Anreise in den meisten Fällen per Fähre erfolgt, ist das Tagesticket hier im Fährpreis eingerechnet. Wer länger bleibt, bekommt alle weiteren Tage vom Beherbergungsbetrieb in Rechnung gestellt.

Von Wenke Büssow-Krämer