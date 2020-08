Barth

Nächster schwerer Unfall auf der Landesstraße 23 zwischen Barth und Löbnitz ( Landkreis Vorpommern-Rügen): Wie die Polizei mitteilte, stießen am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der Strecke zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Die Ursache ist noch unklar.

Ein 61 Jahre alter Fahrer wurde in seinem Trabant eingeklemmt. Er starb noch am Unfallort. Die 38-jährige Fahrerin des zweiten Fahrzeugs, ein Nissan, wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die beiden Unfall-Opfer stammen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen.

Die Staatsanwaltschaft wies einen Experten an, ein Gutachten zu erstellen. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt. Polizei schätzt den Sachschaden auf 10 000 Euro.

Erst am vergangenen Dienstag (21.7.) war es auf der Strecke zu einem folgenschweren Zusammenstoß gekommen: Das Fahrzeug einer Frau aus Barth geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Sechs Menschen wurden schwer verletzt, darunter ein Baby, ein Kind und eine schwangere Jugendliche.

Christian Haß, Amtsvorsteher des Amtes Barth und Bürgermeister der Gemeinde Divitz-Spoldershagen, forderte daraufhin Konsequenzen: eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit und ein generelles Überholverbot auf der gesamten Strecke. „Es muss etwas passieren“, sagte Haß. Unterstützung erhielt er von zahlreichen OZ-Lesers. Für die Polizei sei die Strecke hingegen kein Unfallschwerpunkt, hieß es damals.

Der Unfall am heutigen Samstag war bereits der dritte schwere Zusammenstoß in diesem Jahr: Am 31. Mai starb ein dreijähriges Kind bei einem Unfall, vier Menschen wurden schwer verletzt. Die Ursache hier: ein missglücktes Überholmanöver.

