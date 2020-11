Ladendetektiv stellt Dieb in Barth

Barth

Zu einem Supermarkt ins Gewerbegebiet am Mastweg in Barth wurden die Beamten des Örtlichen Polizeireviers am Samstag gerufen. Gegen 14 Uhr hatte der Ladendetektiv beobachtet, wie ein 50-jähriger Georgier alkoholische Getränke entwendete, während ein zweiter – derzeit unbekannter Mann – vor dem Eingangsbereich wartete. Nach dem Verlassen des Marktes sprach der Ladendetektiv die beiden Männer an. Der Unbekannte flüchtete. Der georgische Täter konnte mit dem Diebesgut im Wert von mehr als 200 Euro gestellt werden.

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bei der Überprüfung ergab sich neben dem Verdacht des Diebstahls auch der Verdacht des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz sowie gegen die Corona-Landesverordnung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zum unbekannten zweiten Täter, der wie folgt beschrieben wird: circa 1,80 Meter groß, dunkelbraunes lichtes Haar, hellblaue Jeans, dunkelblaue Jacke, schwarze Schuhe mit weißem seitlichem Rand. Hinweise nimmt die Polizei in Barth unter der Rufnummer 038231 / 6720 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von OZ