Lärmaktionsplan: So soll es in Wustrow leiser werden

Zu schnell die Autos, zu laut die Motoren, der Verkehr zwischen den Ortsschildern überhaupt. Vor allem die viel befahrene L 21 ist etlichen Bewohnern des Ostseebades ein Dorn im Auge. Runter mit dem Tempo auf 30 Kilometer pro Stunde ist für die Gemeindevertretung erstes Ziel, um den Verkehrslärm in Wustrow zu mindern. Helfen soll dabei ein Lärmaktionsplan, um die Argumente der Kommune für die Maßnahme zu unterstützen.

Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU) nannte während der jüngsten Zusammenkunft der Gemeindevertreter weitere wichtige Maßnahmen, um die gefahrene Geschwindigkeit zu drosseln und die Lärmentwicklung zu vermindern. Die Verkehrsinsel zwischen Discount-Markt und einstiger Mühle soll verschwinden. Dort werde erst gebremst und dann wieder Gas gegeben – Lärm und Tempo sind gleichermaßen hoch. Außerdem soll die innerörtliche Bushaltestelle verlegt werden. „Ich kenne niemanden, der das gut findet“, sagt der Bürgermeister.

Neue „Bremse“ aus Richtung Ahrenshoop

Abhilfe soll eine neue Einrichtung noch vor dem Discounter schaffen. Dafür will Daniel Schimmelpfennig am liebsten einfach das Ortsschild in Richtung Ahrenshoop versetzen und dann eine „Bremse“ so wie vor der Einfahrt in den Ahrenshooper Ortsteil Niehagen installieren – und zwar noch vor der Zufahrt zum Parkplatz des Lebensmittelmarktes.

Mit einer Verlegung der Bushaltestelle in Richtung Rosengarten – dort soll dann auch eine Bustasche entstehen – würde der Stau hinter einem haltenden Bus Geschichte sein, ist Daniel Schimmelpfennig überzeugt. Er hofft auf „Einsicht des Landkreises“, die Maßnahmen zu unterstützen.

L 21 ist Lärmquelle Nummer eins

Um die Vorstellung argumentativ zu untersetzen, hat die Kommune die Erstellung eines Lärmaktionsplanes in Auftrag gegeben. Maiko Becker von der Umweltplan GmbH mit Sitz in Stralsund erläuterte während der Sitzung des Gremiums erste Ergebnisse der Lärmanalyse, stellte erste denkbare Maßnahmen vor und wies auch auf Grenzen eines Lärmaktionsplans hin.

Unstrittig ist: Die L 21 ist Lärmquelle Nummer eins in Wustrow. Eine Lärmreduzierung innerorts mithilfe von Tempo 30 zu erzielen ist Maiko Becker zufolge gar nicht so einfach, denn aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage wird dabei mit höheren Grenzwerten hantiert. Ein Lärmaktionsplan diene in diesem Zusammenhang in erster Linie dazu, Druck aufzubauen.

Tempolimit nur kurzfristige Maßnahme

Ein Tempolimit als kurzfristige Maßnahme zur Lärmminderung sei nur ein Aspekt, nachgedacht werden müsse auch über eine Beschränkung des Schwerlastverkehrs, etwa einem nächtlichen Durchfahrtverbot. In die Kategorie langfristig ordnete der Experte die Verwendung eines lärmmindernden Straßenbelages ein. Allein ein Tempolimit lasse nur eine geringe Reduzierung des Lärms erwarten. In diesem Zusammenhang müssten dann auch mögliche Umweltaspekte wie beispielsweise eine geringere Emission durch langsamer fahrende Autos angeführt werden.

Ins Spiel brachte Maiko Becker sogenannte ruhige Räume, die gegen die Zunahme von Lärm geschützt werden müssten. Dazu zählte unter anderem der Hafenbereich, der Strand mit Seebrücke beziehungsweise Dünen und Wald. Frank Hartmann (Einzelbewerber) wünschte sich ruhige Gebiete für ganz Wustrow. Er fürchtete eine Verkehrsverlagerung, wenn auf der Ortsdurchfahrt nur noch Tempo 30 gelte. Ein Anwohner pflichtete bei: Bei Stau an der Ampelkreuzung suchten sich Autofahrer schon jetzt Ausweichstrecken.

Eigene Vorschläge zur Verkehrsberuhigung

Die Optimierung des Busverkehrs mit zusätzlichen Haltestellen und einer dichteren Taktung, vor allem aber durch die Stärkung des Radverkehrs will die Arbeitsgemeinschaft Mobilität für einen anderen Verkehr in dem Ostseebad sorgen. Das sind Zwischenergebnisse, die während einer Sitzung des Sozialausschusses der Wustrower Gemeindevertretung vorgelegt wurden. Den Ortseingang im Süden, den im Norden, die Seebrücke und der Hafen sollten miteinander verbunden werden, ohne dass Radler die Ernst-Thälmann-Straße, also die Ortsdurchfahrt, benutzen müssen.

Gestärkt werden soll der Radverkehr gleich durch unterschiedliche Maßnahmen. Dazu zählt die Arbeitsgemeinschaft Radwanderrastplätze, sichere Abstellmöglichkeiten im Ort verteilt oder die Einrichtung von Lademöglichkeiten für E-Räder. Auch die Gruppe favorisiert Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt. Der Rest Wustrow solle eine verkehrsberuhigte Zone werden. In so einem landläufig als Spielstraße bezeichneten Gebiet darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Anstelle der Ampel wird dort der Bau eines Kreisverkehrs vorgeschlagen. Im Winter sollen weitere Versammlungen erfolgen. Im Frühjahr 2022 soll das Abschlusspapier mit Empfehlungen an die Gemeindevertretung fertig sein.

