Lagerkampf auf dem Acker – Bio-Futtermittel in MV werden knapp

In seiner Jugend besaß der Bio-Landwirt Frank Hartmann das Spiel „Ökolopoly“. Dabei konnte man an verschiedenen Rädchen drehen und sehen, welche Rückwirkungen eine konkrete politische Entscheidung hatte. Das Prinzip: Ursache-Wirkung. „Ich konnte als Minister einen ganz harten Kurs einschlagen, habe dann aber sofort gesehen, welche Wechselwirkungen das auf andere Politikbereiche und die Gesellschaft auslöste“, erinnert sich Hartmann. Ein solches Spiel wünsche er sich für die Bundesregierung und manche Öko-Hardliner. „Wir denken heute in Einbahnstraßen, ohne auf die Rückwirkungen zu achten.“

Hartmann: Ich halte Lebensmittelengpässe für wahrscheinlich

Der Ukraine-Krieg, davon ist der Wustrower Landwirt überzeugt, wird zu einem erheblichen Rückgang der Weizenverfügbarkeit für die Länder führen, die einen Großteil ihres Weizens aus Russland oder der Ukraine importieren. „Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es auch hier zu Lebensmittelengpässen kommt“, sagt Hartmann, zugleich Chef des Bauernverbandes Vorpommern-Rügen. Deshalb sei der Backhaus-Vorstoß sinnvoll gewesen, ökologische Vorrangflächen nicht nur für die Futtergewinnung, sondern auch für den Anbau von Getreide freizugeben. Schnellstmöglich.

Und er plädiert dafür, im kommenden Jahr die in der GAP-Reform der EU vorgesehene Stilllegung von vier Prozent der Fläche auszusetzen. „Wir müssen abwägen, ob wir Menschen sehenden Auges hungern lassen wollen oder ob wir ein Naturschutzziel um ein oder zwei Jahre nach hinten verschieben.“ Das Festhalten an den hohen Zielen des Naturschutzes findet der Wustrower in der gegenwärtigen Situation „dekadent“.

Backhaus scheitert mit Vorstoß

Agrarflächen kontra Naturschutz: Mit seiner Einschätzung stößt Hartmann in der Öko-Branche auf Widerstand. Zwei Krisen – der Ukraine-Krieg und die Klimakrise – dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden, argumentiert der BUND-Experte für den ökologischen Landbau, Burkhard Roloff. Brachland sei wegen schlechter Bodenwerte gar nicht für den Anbau von Brotgetreide geeignet, kritisiert er. Stattdessen fordert er, den Anbau von Biospritpflanzen wie Mais und von konventionellen Futtermitteln zu reduzieren. „Wenn wir weniger Fleisch konsumieren, dann benötigen wir auch weniger Futtermittel“, so Roloff.

Mit seinem Vorstoß, Brachflächen – in MV immerhin 22 500 Hektar – auch für die Produktion von Nahrungsmitteln für Menschen freizugeben, konnte sich Agrarminister Till Backhaus (SPD) im Bundesrat nicht durchsetzen. Er halte das für einen „fatalen Fehler“ der „grünregierten“ Bundesländer, der sich hoffentlich nicht rächen werde, so Backhaus. Und nicht nur er. Flächen, die für den Naturschutz ruhen, sollten angesichts der Krise für den Ackerbau genutzt werden, sagt Hartmann.

Umweltverband: Aufweichung des Öko-Labels wäre fatal

Ein reales Problem ist für den Öko-Landwirt bereits jetzt der Engpass bei Bio-Futtermitteln: Spätestens im Juni, davon ist er überzeugt, werde ihm wegen des Ukraine-Krieges das Öko-Futter für seine Hühner ausgehen, das er von der CeraGreen GmbH aus Malchin bezieht und dessen Hauptbestandteile aus dem Kriegsgebiet stammen. Der Landwirt betreibt zwei Hühnermobile mit je 225 Legehennen. Wenn es keine Bio-Futtermittel mehr gebe, müssten er und alle anderen Öko-Betriebe konventionell hinzufüttern. Er hält deshalb eine zeitlich begrenzte Aufweichung der Standards für das Öko-Label für unausweichlich. „Wir können uns der aktuellen Situation nicht verschließen und einfach so weitermachen.“ Eine Aufweichung des Bio-Labels wäre fatal, kontert Roloff. „Die Verbraucher erwarten, dass dort, wo Bio drauf steht, auch Bio drin ist.“ Die gegenwärtige Krise mache deutlich, dass Biobetriebe ihr Futter selber produzieren und nicht über den Großhandel beziehen sollten.

Ernährungssicherheit: Konventionelle Landwirtschaft sinnvoll

Bis 2017 bewirtschaftete Hartmann seine Flächen konventionell, dann stellte er den gesamten Betrieb auf Öko-Anbau um. Künstlicher Dünger ist auf seinen 280 Hektar weitgehend tabu, dafür aber stieg der Pflegeaufwand. Hartmann rechnet vor: Statt 18 000 Liter Diesel verbrauche er jetzt 32 000 Liter, der Ertrag sank von sechs Tonnen auf zwei Tonnen Getreide je Hektar. Unterm Strich ist die Bilanz ernüchternd: Je Tonne Getreide stieg der Dieselverbrauch von 11 auf 76 Liter. „Wenn ich die Zahlen unter dem Aspekt der Energieeinsparung und der Ernährungssicherheit bewerte, dann bleibt eigentlich kein anderer Weg, als zur konventionellen Landwirtschaft zurückzukehren.“

Hartmann verzichtet darauf, weil es ihm auch um andere Aspekte gehe. Sein Betrieb liegt unmittelbar am Saaler Bodden, einer touristisch geprägten und weitgehend unverbauten Region. Konventionelle Landwirtschaft passe nicht hierher. Aber er findet: Mehr Ehrlichkeit tue der Öko-Branche gut. „Wir verbieten die Käfighaltung und verlagern die Produktion nach Rumänien. Wir verbieten Atomkraft und beziehen Atom-Strom aus dem Ausland.“ Einbahnstraßen, ohne Blick auf die Rückwirkungen.

